Телеканал СТВ посетил райцентр Чаусы Могилевской области и поздравил ветерана ВОВ Владимира Марченко

Новости Беларуси. Накануне празднования юбилея Великой Победы в центре внимания, конечно, ветераны. Для тех, кто сражался за мирное небо, звучат слова благодарности и признательности. Не остается в стороне и телеканал СТВ. Мы нашли тех, кто в силу разных причин остался без внимания близких родственников. Поздравления и подарок от СТВ принимал ветеран Великой Отечественной Владимир Марченко.

Ветеран Великой Отечественной Владимир Васильевич Марченко из райцентра Чаусы меньше чем через 2 месяца отметит свое 95-летие. День его рождения приходится аккурат на дату начала войны — 22 июня. В далёком 40-ом его, 20-летнего юношу, призвали в армию. А в августе 1941 молодой лейтенант Марченко стоял в обороне Москвы. Владимир Васильевич освобождал Смоленск, Лиозно, Минщину. Участвовал в операции «Багратион». Был трижды ранен, но всё же остался жив.

Владимир Марченко, ветеран Великой Отечественной войны:

Взорвалась мина. Меня тяжело ранило. Я потерял много крови. А в кармане был комсомольский билет.

Грудь ветерана в орденах и медалях за боевые заслуги. Владимир Васильевич часто вспоминает то страшное время и юность, опаленную войной.

После войны Владимир Васильевич восстанавливал Могилёвщину и долгое время даже возглавлял Чаусский район. Многие годы опорой для него была супруга, но уже больше десяти лет старик живёт один. Однако одиноким себя не считает: гости в его доме бывают часто. Как, например, сегодня. Владимир Васильевич подарку рад. Но пока современную технику изучить не успел.

Евгений Горин, ведущий телеканала СТВ:

Это люди особенные, особого склада ума, особого образа жизни. У них особая атмосфера, которая передается. Мне захотелось сделать что-то хорошее после общения с Владимиром Васильевичем. Он пригласил меня на клубнику, я думаю, что надо будет воспользоваться этим приглашением, приехать обязательно, более тесно с ним пообщаться.

А в ближайших планах ветерана, конечно же, предстоящий праздник. И хоть силы уже не те, Владимир Васильевич не переживает. Ведь теперь парад и салют он увидит по новому телевизору, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.