Технология электронного декларирования, автоматический выпуск товаров. Рассказываем, что изменилось с новым Таможенным кодексом ЕАЭС

26 января – Международный день таможенника. С 1 января 2018 года вступил в силу Таможенный кодекс Евразийского экономического союза. Эксперты утверждают, документ ощутимо облегчил жизнь бизнесу и гражданам пяти государств, входящих в ЕАЭС: Беларуси, России, Кыргызстана, Казахстана и Армении. Новый пакет упрощений максимально направлен на стимулирование внешнеэкономической деятельности.

В программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – начальник сектора главного управления организации таможенного контроля Государственного таможенного комитета Республики Беларусь – Екатерина Колб и главный инспектор управления организации таможенного контроля государственного таможенного комитета Республики Беларусь – Кирилл Роговец. Какие нововведения появились для тех, кто въезжает в нашу страну? Кирилл Роговец, главный инспектор:

Нужно отметить, что новый Таможенный кодекс – это поистине уникальный документ, поскольку при его разработке удалось закрепить ряд более современных и передовых таможенных технологий и практик. И на сегодняшний день эти практики успешно реализуются. К примеру, одной из таких таможенных технологий является технология электронного декларирования. Она позволяет существенно облегчить бремя субъектов внешнеэкономической деятельности, поскольку теперь компаниям позволено представлять документы для таможенных целей в форме электронных документов. Данная технология работает в сети интернет, и в режиме онлайн можно заполнять таможенные документы, например, декларацию на товары и отправлять ее в пункт таможенного оформления. Это облегчает бремя компании, поскольку представителям не нужно присутствовать в пункте таможенного оформления, а можно общаться и контактировать с таможенными органами в рамках онлайн.

Также есть уникальная фишка, которая, благодаря новому кодексу, уже реализуется в Республике Беларусь. Она заключается в возможности автоматического выпуска товаров. Это означает, что конкретное решение по конкретной партии товаров принимает компьютер. Это такой искусственный интеллект, который позволяет заменить работу должностных лиц на определенных участках там, где мы видим, что риск несоблюдения таможенного законодательства минимален. Это позволяет высвободить наших коллег и их усилиями сконцентрироваться на более трудоемких, энергозатратных участках работы.

Что запрещено ввозить или вывозить на территорию Беларусь? Екатерина Колб, начальник сектора главного управления организации таможенного контроля Государственного таможенного комитета Республики Беларусь:

Запрещено ввозить наркотические, взрывоопасные, ядовитые вещества. Оружие можно ввозить, если есть разрешение, то есть если вы, например, охотник, если у вас есть разрешение Министерства внутренних дел, то вы, конечно, можете ввозить оружие. Также ограничены при вывозе культурные ценности, определенные предметы старины: картины, монеты. У вас потребуют определенное разрешение Министерства культуры.