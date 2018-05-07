«Техно». Роботов научили собирать стулья из IKEA
LG G7 ThinQ: представили новый флагман с «козырьком» и искусственным интеллектом. Корпус новинки покрыт стеклом Gorilla Glass 5. За основу взяли металлическую рамку. У смартфона полная защита от пыли и гарантированно безопасное погружение под воду на полчаса.
Новым элементом дизайна LG стал «козырек» в верхней части экрана, в которой размещена фронтальная камера и датчики приближения и освещения. Функция New Second Screen закрасит панель уведомлений в черный цвет так, чтобы «козырька» не было видно, по желанию пользователя.
Двойная камера теперь располагается вертикально. Технология Vision AI позволяет смартфону распознавать объекты и подбирать оптимальный режим съемки для фото пейзажа, портрета, еды, цветов, заката и других сцен. В новом флагмане будет сразу 19 режимов фото. Смартфон в ближайшие дни появится в продаже в Южной Корее.
Роботов научили собирать стулья из IKEA. Две роборуки со встроенными 3D-камерами самостоятельно находят крепежи, вставляют их в пазы и соединяют части стула. Весь процесс занимает у роботов двадцать минут: девять из которых они потратили на сбор каркаса и одинадцать минут на поиск деталей и координацию действий. Для воссоздания условий, в которых люди собирают мебель IKEA, исследователи располагают мелкие детали на столе так, чтобы роботам приходилось их искать. Также в роборуки встроили датчик силы – с его помощью устройства рассчитывают, с какой силой вставлять крепеж в отверстие. Кроме того, ученые научили роботов координировать свои действия и помогать другу другу. В будущем инженеры надеются обучить роботов полностью имитировать работу человека.
В продажу поступили «умные» часы для фанатов вдохновляющих цитат. Quotes Watch отображают любимые цитаты в соответствии с предпочтениями пользователя. Для этого необходимо скачать приложение для iOS или Android, и подключить часы к смартфону. Пользователь сам определяет, как часто будут появляться цитаты на циферблате. Можно также добавить свои собственные выражения в дополнение к «классике».
Ноу-хау может принимать сообщения, показывать отзывы друзей на появляющиеся цитаты в Twitter. Вся информация отражается в режиме реального времени. К услугам пользователей выбор шрифта, тематический фильтр и выбор дизайна картинки на экране.
Стартап OneUp представил поплавок, который при контакте с водой надувается быстрее, чем утопающий успеет растеряться. Новинка состоит из полиуретанового поплавка в форме разомкнутого круга, баллона с CO2 под давлением, чехла и механизма активации. В последнем находится химический компонент, который реагирует на влагу, мгновенно растворяясь и открывая замок. При скромных габаритах и весе всего 363 гр, в надутом состоянии устройство удерживает на плаву до 150 кг веса. Его можно надеть на шею, продеть через плечо, обернуть вокруг пояса или состыковать несколько поплавков вместе. Когда опасность миновала, OneUp сдувается, складывается обратно в чехол и готов к повторному использованию.