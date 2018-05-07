«Техно». Роботов научили собирать стулья из IKEA

LG G7 ThinQ: представили новый флагман с «козырьком» и искусственным интеллектом. Корпус новинки покрыт стеклом Gorilla Glass 5. За основу взяли металлическую рамку. У смартфона полная защита от пыли и гарантированно безопасное погружение под воду на полчаса.

Новым элементом дизайна LG стал «козырек» в верхней части экрана, в которой размещена фронтальная камера и датчики приближения и освещения. Функция New Second Screen закрасит панель уведомлений в черный цвет так, чтобы «козырька» не было видно, по желанию пользователя.

Двойная камера теперь располагается вертикально. Технология Vision AI позволяет смартфону распознавать объекты и подбирать оптимальный режим съемки для фото пейзажа, портрета, еды, цветов, заката и других сцен. В новом флагмане будет сразу 19 режимов фото. Смартфон в ближайшие дни появится в продаже в Южной Корее.

Роботов научили собирать стулья из IKEA. Две роборуки со встроенными 3D-камерами самостоятельно находят крепежи, вставляют их в пазы и соединяют части стула. Весь процесс занимает у роботов двадцать минут: девять из которых они потратили на сбор каркаса и одинадцать минут на поиск деталей и координацию действий. Для воссоздания условий, в которых люди собирают мебель IKEA, исследователи располагают мелкие детали на столе так, чтобы роботам приходилось их искать. Также в роборуки встроили датчик силы – с его помощью устройства рассчитывают, с какой силой вставлять крепеж в отверстие. Кроме того, ученые научили роботов координировать свои действия и помогать другу другу. В будущем инженеры надеются обучить роботов полностью имитировать работу человека.

В продажу поступили «умные» часы для фанатов вдохновляющих цитат. Quotes Watch отображают любимые цитаты в соответствии с предпочтениями пользователя. Для этого необходимо скачать приложение для iOS или Android, и подключить часы к смартфону. Пользователь сам определяет, как часто будут появляться цитаты на циферблате. Можно также добавить свои собственные выражения в дополнение к «классике».

Ноу-хау может принимать сообщения, показывать отзывы друзей на появляющиеся цитаты в Twitter. Вся информация отражается в режиме реального времени. К услугам пользователей выбор шрифта, тематический фильтр и выбор дизайна картинки на экране.