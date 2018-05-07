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Беларусь отмечает День радио, телевидения и связи

07 мая 2018 07:41
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Новости Беларуси. Смотреть и слушать, получать самую актуальную, достоверную и оперативную информацию. Профессиональный праздник 7 мая отмечают работники радио, телевидения и связи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Этому дню в календаре мы обязаны русскому физику Александру Попову. Именно 7 мая 1895 года он провел первый сеанс радиосвязи и показал миру радиоприемник. Сегодня возможности радио и телевидения практически безграничны. Современное техническое оснащение, просторные студии, прямые включения и молниеносная реакция на любые события.

Беларусь отмечает День радио, телевидения и связи-1

Наш телеканал гордится молодым, творческим и амбициозным коллективом. За последние годы СТВ значительно расширило свою жанровую палитру. Сегодня это не только новостные, информационно-аналитические и спортивные программы, но и телепублицистика, интеллектуальные и развлекательные программы, ток-шоу, концерты, документалистика, игровой кинематограф и многое другое. Мы первые среди национальных телеканалов перешли на HD-вещание.

Сегодня телевидение – по-прежнему работа мечты. Телевизионная вышка стала одной из достопримечательностей столицы и символом вершины достижений белорусского телевидения. Мы с огромным удовольствием поздравляем всех наших коллег!

# Телевидение в Беларуси # общество # Фотофакт

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