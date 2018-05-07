«Было указание построить мост 3 километра через Сиваш под огнем противника». Воспоминания ветерана ВОВ

Арсений Люцко, ветеран Великой Отечественной войны:

Нас направили в начале 43 года на фронт, я попал на 4-й Украинский фронт. Я участвовал в форсировании Сиваша, тянули баржи по несколько десятков человек, чтобы на ту сторону привезти. Было указание построить мост 3 километра через Сиваш под огнем противника. Мы нашли место в Мелитопольском районе. Во время строительства сброшено 40 тысяч бомб, а что касается артиллерийских, там и счета не было, беспрерывно. Погибло очень много. Уложились за 20 дней, построили. И таким образом, переправили 19 корпус Т-34 танков, которые фашисты очень боялись.