«От классики до изданий современных авторов»: что хранится в Специальной библиотеке для слепых в Минске

Они видят мир по-другому: для них он наполнен лишь звуками, а еще – огромным числом барьеров, которые нужно преодолевать каждый день. Но и в их мироощущении есть место общению с книгой – в Минске существует специальная библиотека для незрячих.

Людмила Феркович, заведующая Специальной городской библиотекой для слепых:

Специальная городская библиотека для слепых в Минске одна. Пользоваться ею могут и дети, и взрослые с нарушениями зрения. У нас в библиотеке универсальный фонд, состоит он из изданий, напечатанных шрифтом Брайля и аудиокниг, на кассетах и дисках.

Библиотека для незрячих людей была создана в столице в 1988 году, сейчас по-прежнему функционирует и пользуется популярностью. В течение года она обслуживает около двух тысяч пользователей. Фонд библиотеки внушительный: он составляет около тридцати пяти тысяч книг.

Людмила Феркович:

Тематика совершенно разнообразна, от классики до изданий современных авторов. У нас еще такая услуга в библиотеке для тех читателей, которые проживают за чертой города Минска, мы посылаем книги бандеролями через почтовые отделения. Книги можно заказать заранее по телефону.

Маленькая Вика появилась на свет уже без зрения. Сейчас девушке 16. Она, как и все подростки, учится в школе, мечтает, делает уроки и пользуется интернетом. Виктория Зуевская:

Да, я считаю себя абсолютно обычным человеком. Допустим, если мне вещи какие-то непонятны, то я просто представляю их по-другому, фантазирую какие-то вещи. Я люблю очень слушать аудиокниги различные, читать люблю, люблю наслаждаться природой, пением птиц.

Жить на ощупь – для девушки уже привычное дело, как и то, что в школе или на улице случается слышать в свою сторону неприятности. Вика признается, что не принимает грубые слова людей близко к сердцу, а отвечать злом на зло не в ее характере. Она счастлива, ведь у нее есть любимые родители, друзья и доброта в сердце.

Виктория Зуевская:

Если бы было возможным, то я бы очень хотела стать экологом. Также я бы хотела выучить ветеринарию, также постараться как можно больше запомнить из зоологии, знать окрас животных и как можно больше помогать людям и консультировать их по уходу за домашними животными. Нине Константиновне было 50, она работала воспитателем в детском саду, когда зрение начало постепенно ее покидать. В начале было тяжело, признается женщина. Но ко всему привыкаешь. Нина Дубовик:

Я все равно живу полноценной жизнью. Я хожу в театры, я хожу в кино. Я была очень такая активная в жизни, могла охватить несколько видов деятельности. А теперь все идет в замедленном темпе. Сейчас лишний раз боишься, чтобы не споткнуться, чтобы спокойно пройти. Другой раз даже и вида не хочется подавать, что ты плохо видишь.