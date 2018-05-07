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«От классики до изданий современных авторов»: что хранится в Специальной библиотеке для слепых в Минске

07 мая 2018 07:53
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Они видят мир по-другому: для них он наполнен лишь звуками, а еще – огромным числом барьеров, которые нужно преодолевать каждый день. Но и в их мироощущении есть место общению с книгой – в Минске существует специальная библиотека для незрячих. 

«От классики до изданий современных авторов»: что хранится в Специальной библиотеке для слепых в Минске-1

Людмила Феркович, заведующая Специальной городской библиотекой для слепых:
Специальная городская библиотека для слепых в Минске одна. Пользоваться ею могут и дети, и взрослые с нарушениями зрения. У нас в библиотеке универсальный фонд, состоит он из изданий, напечатанных шрифтом Брайля и аудиокниг, на кассетах и дисках.  

«От классики до изданий современных авторов»: что хранится в Специальной библиотеке для слепых в Минске-4

Библиотека для незрячих людей была создана в столице в 1988 году, сейчас по-прежнему функционирует и пользуется популярностью. В течение года она обслуживает около двух тысяч пользователей. Фонд библиотеки внушительный: он составляет около тридцати пяти тысяч книг.

«От классики до изданий современных авторов»: что хранится в Специальной библиотеке для слепых в Минске-7

Людмила Феркович: 
Тематика совершенно разнообразна, от классики до изданий современных авторов. У нас еще такая услуга в библиотеке для тех читателей, которые проживают за чертой города Минска, мы посылаем книги бандеролями через почтовые отделения. Книги можно заказать заранее по телефону.  

«От классики до изданий современных авторов»: что хранится в Специальной библиотеке для слепых в Минске-10

Маленькая Вика появилась на свет уже без зрения. Сейчас девушке 16. Она, как и все подростки, учится в школе, мечтает, делает уроки и пользуется интернетом. 

Виктория Зуевская:  
Да, я считаю себя абсолютно обычным человеком. Допустим, если мне вещи какие-то непонятны, то я просто представляю их по-другому, фантазирую какие-то вещи. Я люблю очень слушать аудиокниги различные, читать люблю, люблю наслаждаться природой, пением птиц. 

«От классики до изданий современных авторов»: что хранится в Специальной библиотеке для слепых в Минске-13

Жить на ощупь – для девушки уже привычное дело, как и то, что в школе или на улице случается слышать в свою сторону неприятности. Вика признается, что не принимает грубые слова людей близко к сердцу, а отвечать злом на зло не в ее характере. Она счастлива, ведь у нее есть любимые родители, друзья и доброта в сердце. 

«От классики до изданий современных авторов»: что хранится в Специальной библиотеке для слепых в Минске-16

Виктория Зуевская:
Если бы было возможным, то я бы очень хотела стать экологом. Также я бы хотела выучить ветеринарию, также постараться как можно больше запомнить из зоологии, знать окрас животных и как можно больше помогать людям и консультировать их по уходу за домашними животными.

Нине Константиновне было 50, она работала воспитателем в детском саду, когда зрение начало постепенно ее покидать. В начале было тяжело, признается женщина. Но ко всему привыкаешь. 

Нина Дубовик:  
Я все равно живу полноценной жизнью. Я хожу в театры, я хожу в кино. Я была очень такая активная в жизни, могла охватить несколько видов деятельности. А теперь все идет в замедленном темпе. Сейчас лишний раз боишься, чтобы не споткнуться, чтобы спокойно пройти. Другой раз даже и вида не хочется подавать, что ты плохо видишь.

«От классики до изданий современных авторов»: что хранится в Специальной библиотеке для слепых в Минске-19

В свои 68 лет Нина Константиновна живет полноценной жизнью: посещает библиотеку, музеи, общается с людьми, ходит в магазин и постоянно познает что-то новое. 

Нина Дубовик: 
Вы знаете, я больше одиночка. Я люблю просто плеер на уши, и идти что-то одновременно слушать и гулять. Потому что жить нужно и что-то познавать, если только зациклиться, что у тебя нет здоровья, зрения, то от этого лучше не станет, от этого станет хуже. Поэтому нужно жить, идя в ногу со всеми. 

«От классики до изданий современных авторов»: что хранится в Специальной библиотеке для слепых в Минске-22

# Библиотеки в Беларуси # общество # Фотофакт # общество

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