Более 100 новинок, 170 организаций-участников. Посмотрите, чем удивляли гостей в первый день MILEX-2021

Новости Беларуси. В Минске завершился первый день международной выставки вооружения и военной техники MILEX, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На одной площадке представлено свыше трех сотен экспонатов. Выставка по масштабам, составу и уровню участников считается одной из крупнейших в Восточно-Европейском регионе.

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24 тысячи квадратных метров экспозиционной площадки, более 300 видов военной техники и вооружения, свыше 100 новинок, 170 организаций-участников, свыше 30 официальных делегаций – все это MILEX-2021. Этот год для международной выставки юбилейный: уже в 10-й раз Минск становится магнитом обсуждения самых актуальных новостей мировой обороны. Роман Головченко на MILEX-2021: то, что видим здесь, – подтверждение правильности тактики опираться на собственные силы

Выставка – это еще и доказательство того, что наша страна готова переориентироваться и заместить импортную комплектацию техники и вооружения. Военпром Беларуси делает ставку на отечественное производство. Пример – бронетранспортер от Минского завода колесных тягачей. До сегодняшнего времени мы либо модернизовали доставшиеся нам от Советского Союза БТРы, либо закупали. Но развитие машиностроительной промышленности в стране позволяет большее.

Василий Бурьян, главный конструктор МЗКТ:

Заводу уже в этом году будет 67 лет. До этого мы все время делали колесные шасси, тягачи или автопоезда для перевозки техники. Потом мы начали выпускать наш легкобронированный автомобиль, который мы сделали и поставили на вооружение. Сейчас мы созрели для того, чтобы делать такую сложную технику, как наш БТР V2. Порядка, наверное, 80 % новизны для нашего завода по сравнению с серийно выпускаемой продукцией на настоящий момент.

Но и от хорошо проверенного старого мы никуда не уходим, а совершенствуем. И в этом вопросе есть свои лидеры.

Владислав Новак, директор компании «АЛЕВКУРП» Госкомвоенпрома Беларуси:

Прежде всего профиль предприятия – это научные и системные разработки. Кроме того, мы их воплощаем в виде модернизации зенитно-ракетных комплексов и разработки различных радиолокационных систем. Конкретные решения, где очень много наших разработок применено – это глубокая модернизация советских зенитно-ракетных комплексов С-125 «Печора» и 2К12 «Квадрат», которые изготавливаются и поставляются во многие страны и до сих пор востребованы. Фактически, своими передовыми разработками мы старое железо делаем новым современным цифровым комплексом.

Выставка MILEX считается одной из крупнейших в Восточноевропейском регионе. Отрадно, что несмотря на пандемию, в 2021 году организаторам удалось собрать на одной площадке сотни специалистов военно-технической сферы. Выставка продлится до 26 июня.