«Общими силами двигаться к единой цели». О чём говорили на молодёжном форуме в Минске?

Новости Беларуси. Самый многочисленный в Беларуси молодежный союз единомышленников подвел итоги минувшего 2020-го и обсудил планы, сообщили программе Новости «24 часа» на СТВ. В Минске состоялся очередной Пленум Центрального комитета БРСМ.

Форум был организован не только в очном, но и в онлайн-формате. Благодаря этому к разговору смогли подключиться активисты со всей страны. А также делегаты Всебелорусского народного собрания, молодые депутаты, лидеры ведущих молодежных объединений. Стратегию развития БРСМ закрепят на бумаге, а после ее ждет широкое общественное обсуждение. Во всех регионах в ближайшее время пройдут дискуссионные площадки. Кроме того, в Год народного единства решено объединить усилия всех общественных организаций патриотической направленности. Закрепить инициативу планируется соответствующим меморандумом.

Сергей Рачковский, председатель РОО «Патриоты Беларуси»:

Объединяться – прекрасная инициатива, нужно действовать сообща, а не каждый по чуть-чуть в своем направлении, потому что может в какой-то момент быть так, что каждый сделал понемногу в каждой области – и в итоге ничего. То есть, нужно вместе, общими силами двигаться к единой цели. Поэтому это прекрасная инициатива, мы полностью ее поддерживаем и только «за».