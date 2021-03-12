Детали заказывали из Германии. Белорусскому мастеру удалось восстановить уникальный часовой механизм в Гродно

Новости Беларуси. В Гродненскую лютеранскую кирху вернулись башенные часы с отреставрированным механизмом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Свыше полувека до этого они находились в нерабочем состоянии.

Восстановить уникальный механизм удалось мастеру из Могилева. Поскольку изделие сохранилось лишь на 70 %, детали для реставрации специально заказывали на той же немецкой фирме, где в начале XX века и были собраны эти часы. Сделали также точные копии четырех циферблатов, которые будут украшать башню кирхи.

Аутентичные панели сохранить не удалось – они были сильно повреждены пулями и осколками снарядов при освобождении Гродно во время Великой Отечественной войны. Именно тогда часы и замолчали. На реставрацию у мастера ушло два года. Поврежденный временем оказался и колокол конца XVIII века. Новый отлили в Москве.

Владимир Татарников, пастор лютеранской кирхи Гродно:

Мы хотим их выставить на всеобщее обозрение, чтобы жители и гости города могли прийти и посмотреть. Мы их запустим весной этого года, и каждый может посмотреть, насколько в едином механизме, каждая шестеренка, каждая деталь, имеет определенный вес, свой авторитет. Помимо этого, мы сделаем небольшую выставку истории наших часов. И мы планируем, возможно, в этом году, мы установим их на историческое место и запустим, чтобы жители и гости нашего города Гродно могли сверять свои часы по нашим часам.