Генеральный директор «Минск-Арены» о её модернизации: это, будем говорить, новый объект

Новости Беларуси. В 2021 году в Минске планируют ввести в эксплуатацию 600 тысяч квадратных метров жилья. Есть серьезные планы по развитию здравоохранения, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Эти и другие темы обсудили во время встречи мэра столицы с трудовым коллективом «Минск-Арены». Владимир Кухарев рассказал о перспективах развития города, строительстве объектов промышленности, спорта, образования и здравоохранения.

Кроме того, председатель Мингорисполкома узнал, какие вопросы беспокоят горожан. Тем для обсуждения было немало. Работников «Минск-Арены» интересовало арендное жилье, качество воды, капитальный ремонт и строительство развязок, а также социальная сфера, ЖКХ и транспорт. Отдельно обсудили модернизацию «Минск-Арены». Ее планируют завершить в первом полугодии.

Алексей Прокопович, генеральный директор многопрофильного культурно-спортивного комплекса «Минск-Арена»:

Мы планируем поменять освещение на основной арене, модернизировать водоподготовку, мы планируем провести работу со звуком (со спортивным, с концертным), иллюминацию на здании самом. Мы будем фактически видеть где-то и новую арену, потому что будем менять медиакуб, мы будем менять хоккейный борт. То есть это, будем говорить, новый объект.