Техника, сладости и не только. Какие торговые перспективы открывает Беларусь в странах Средней Азии?

Торговые рекорды и совместные проекты. Беларусь и страны Средней Азии укрепляют сотрудничество. Взаимодействие по многим направлениям удалось вывести на высокий и взаимовыгодный уровень с Казахстаном, Кыргызстаном, Узбекистаном, Туркменистаном, Таджикистаном благодаря личным контактам и доброму отношению нашего Президента с главами этих государств. Белорусские бренды – на новые горизонты. Репортаж Оксаны Семашко.

Экспорт предприятий промышленности Беларуси в страны СНГ вырос более чем на 34 %. Большая доля приходится на инвестиционные импортозамещающие проекты с Россией. Со Средней Азией интенсивнее стало развиваться кооперационное сотрудничество. Так, в Казахстане заинтересованы в совместных сборочных производствах тракторов, комбайнов, сельхозтехники, в Кыргызстане и Таджикистане – лифтов. Возобновляем поставки пассажирского транспорта.

Оксана Семашко, корреспондент:

Белорусские трамваи и троллейбусы сейчас курсируют практически во всех странах Средней Азии. Самые крупные поставки – в Таджикистан. Туда уехали более сотни троллейбусов, в том числе с увеличенным автономным ходом.

Опытная эксплуатация отечественного электробуса проходила в Узбекистане. В Ташкенте особенно оценили бесшумность при движении, систему клининг, удобное расположение наружных зеркал заднего вида и приборов на панели управления. Казахстан – третья экономика по товарообороту с Беларусью. Но в плане экспорта такого вида транспорта нам приходится конкурировать с китайскими производителями. Поэтому белорусы готовы работать с Казахстаном по системе локального сборочного производства.

Светлана Русак, заместитель генерального директора по маркетингу и продажам BKM Holding:

В трамвайной тематике в Казахстане чувствуем свои перспективы, работаем в этом направлении. На следующий год прорабатываем поставку тоже в Усть-Каменогорск уже низкопольных трамвайных вагонов. Есть большой интерес. Сейчас обсуждаем объемы. Возможно, на начало следующего года будет подписание контракта. Большой спрос в странах Средней Азии на белорусские ткани. И это несмотря на то, что Узбекистан и Кыргызстан славятся искусством ткачества. В белорусских изделиях прежде всего ценят натуральность состава материала. На полях Первого женского белорусско-узбекского форума с минской фабрикой подписали меморандумы на поставку шерстяных и полушерстяных тканей под школьную форму.

Егор Макаревич, заместитель генерального директора по идеологической и кадровой работе ОАО «Камволь»:

Мы готовы взаимодействовать с этими странами в различного рода проектах и направлениях. Вот буквально недавно к нам на «Камволь» состоялся визит заместителя председателя правительства Кыргызской Республики. Они оценивают колоссальные денежные вливания, которые здесь есть, совершенство производственного цикла. И, безусловно, с таким хорошим интересом говорят о том, что те тенденции и технологии, которые есть здесь, на «Камволе», могут быть применимы где-то на фабриках в этих странах.

Для кондитерских фабрик нашей страны Средняя Азия один из основных векторов работы. Туда поставляем печенье для детей, молочные конфеты, желе по белорусским инновационным технологиям. Такой «сладкий экспорт» оценивается в сотни тысяч долларов.

Сергей Трибой, заместитель генерального директора по коммерческой деятельности ОАО «Слодыч»:

Мы рассматриваем азиатские страны не только как целевой рынок, но и как трамплин для возможного дальнейшего сотрудничества с более дальними клиентами, например, странами Африки, потому что мы понимаем, что наша продукция, в первую очередь мучная как продукция для длительного хранения, которая может переносить более высокие температуры, достаточно интересна для этих потребителей. В непростых геополитических реалиях Беларусь и государства Средней Азии проводят многовекторную политику не только в укреплении промышленной безопасности. Наше взаимодействие – надежный заслон от транснациональной преступности в странах ближней дуги.

Игорь Хлобукин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Беларусь как донор стабильности и безопасности, государство миротворческое, осуществляет миролюбивую политику, в том числе на сплочение бывших постсоветских республик, республик Средней Азии. И готова сотрудничать по всему спектру взаимодействия с азиатскими странами. Это дает нам основание широкими шагами шагнуть в Шанхайскую организацию сотрудничества, вступить в организацию БРИКС.