Простыми словами о серьёзных вещах. Книгу «Привкус цветных революций» презентовали в БГУ

Новости Беларуси. Простыми словами о серьезных вещах. Книгу «Привкус цветных революций» презентовали на журфаке БГУ. Она вышла в издательстве «Беларусь» при поддержке Мининформа. Ее подготовкой занимался аналитический центр ЕСООМ совместно с издательским домом «Беларусь сегодня», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это труд в 400 страниц, с современным дизайном и инфографикой. Каждую главу предваряют плакаты, которые отображают ее тематику. В книге десятки ведущих аналитиков и публицистов более чем из 20 стран выдвигают свое виденье феномена цветной революции. Какое есть от него противоядие и что он из себя представляет – на эти и многие другие вопросы можно найти ответ в книге. Координатором проекта является Сергей Мусиенко – руководитель аналитического центра ЕСООМ.