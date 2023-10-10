Простыми словами о серьёзных вещах. Книгу «Привкус цветных революций» презентовали в БГУ
Новости Беларуси. Простыми словами о серьезных вещах. Книгу «Привкус цветных революций» презентовали на журфаке БГУ. Она вышла в издательстве «Беларусь» при поддержке Мининформа. Ее подготовкой занимался аналитический центр ЕСООМ совместно с издательским домом «Беларусь сегодня», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это труд в 400 страниц, с современным дизайном и инфографикой. Каждую главу предваряют плакаты, которые отображают ее тематику. В книге десятки ведущих аналитиков и публицистов более чем из 20 стран выдвигают свое виденье феномена цветной революции. Какое есть от него противоядие и что он из себя представляет – на эти и многие другие вопросы можно найти ответ в книге. Координатором проекта является Сергей Мусиенко – руководитель аналитического центра ЕСООМ.
Николай Бузин, доктор военных наук:
Этот проект – значимое событие для Республики Беларусь, поскольку впервые в нашей истории создан продукт, позволяющий не только реагировать на события, но и прогнозировать возможные варианты развития. Его составляющая часть дает возможность всем слоям общества осознавать происходящие процессы.
Материалы проекта призваны внести свой вклад в разрешение глобальных вызовов. Книга окажется полезной для тех, кто неравнодушен к истории своей страны.