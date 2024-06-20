Технические новинки и вдохновение. Рассказываем о дизайнерских решениях обувной компании «Марко»

Игорь Иванов, организатор фестиваля-конкурса «Мельница моды»:

XXXIII Республиканский фестиваль-конкурс моды и фото «Мельница моды» проходит у нас в стране, в Беларуси. Где лучшие молодые белорусские дизайнеры, фотографы, стилисты и наши лучшие белорусские бренды, в том числе кожевенно-обувной холдинг «Марко», который представляет на выставке свою лучшую продукцию и поддерживает начинающих молодых дизайнеров «Мельницы моды».

Софья Пчелко, ведущий художник-модельер компании «Марко»:

Наше предприятие имеет многолетний опыт и хорошие технические возможности, поэтому мы часто участвуем в каких-то новых дизайнерских проектах и показах. Еще 10 лет назад мы работали только с той цветовой палитрой, которую предлагали нам поставщики материалов или комплектующих. Сейчас все обстоит совершенно по-другому, и это не может нас не радовать. Например, стилисты прогнозируют какой-то модный цвет в будущем сезоне. Мы выбираем его кодировку по международной классификации, отправляем нашим поставщикам, которые с удовольствием для такой крупной компании, как мы, выкрасят кожу в нужный цвет, подберут нужный оттенок для наших каблуков. Даже фурнитуру можно выкрасить в нужный нам оттенок. Это выглядит интересно, ярко, стильно. Еще одним средством графической выразительности является принт, здесь вариантов великое множество. Мы используем тампопечать, причем краски не только глянцевые и матовые, бывают золотые, серебряные, перламутровые краски. Печать может быть выпуклой. Разумеется, полноцветная печать в высоком разрешении. Это сейчас тоже популярно, актуально, и мы с удовольствием используем.

Жанна Дерябина, заместитель генерального директора по маркетингу холдинга «Марко»:

Когда у нас предоставляется возможность пообщаться с нашими любимыми покупателями, мы, конечно, всегда за. Такие мероприятия собирают разную аудиторию, здесь есть возможность поговорить с поколением постарше и помоложе.

– Мне очень нравится обувь «Марко», она очень комфортная, удобная. В ассортименте «Марко» есть обувь на все сезоны. Также в моем гардеробе много обуви, я с удовольствием ее ношу.

– Мы с детками очень любим обувь «Марко». Нэлли у нас ходит в первый класс. Обувь, туфельки мы всегда приобретаем там. Давидик у нас спортсмен, теннисист. Мы ему любим покупать спортивную обувь. Очень удобно, комфортно.

– Обувь «Марко» котирую, уважаю, ношу не первый год. У меня лично в гардеробе кроссовки – натуральная кожа. Зимние ботинки товарный вид не потеряли за несколько сезонов – удобные, комфортные, теплые.

– Обувь «Марко» предпочитаю буквально, наверное, уже лет 10. В данный момент тоже нахожусь в кроссовках «Марко». Конечно, ношу их уже достаточно долгое время, но качество меня очень устраивает.

Софья Пчелко:

Компания «Марко» идет в ногу со временем. Здесь, на нашем стенде представлена обувь, которую мы разработали для нашего известного белорусского дизайнера Татьяны Ефремовой. Рисунок на этих сапогах нанесен техникой лазерной гравировки по эскизам дизайнера. Эта техника очень интересная, потому что от глубины лучей зависит цвет нанесения рисунка. То есть мы здесь поиграли, попробовали разные варианты, остановились на таком. Наш дизайнер остался доволен. Технические новинки в сочетании с вдохновением делают нашу коллекцию более яркой, а работу художника-модельера интереснее.