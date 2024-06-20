В Гродненском зоопарке появились новые обитатели

Новые обитатели в Гродненском зоопарке. Некоторые, например, джейраны, представлены впервые, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новые обитатели в Гродненском зоопарке. Некоторые, например, джейраны, представлены впервые, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Животные очень пугливы и в зоопарках встречаются крайне редко, а в Гродно теперь сразу два молодых самца. Среди новоселов и самка японского журавля. Кавалера для нее уже нашли, его приобретут в скором времени. В целом коллекцию зоопарка пополнили более десяти видов, все доставлены из России.
Александра Левчук, экскурсовод Гродненского зоопарка:
Из Московского зоопарка – кольчатый попугай, пара гусей-сухоносов, пара казарок, из грызунов приехали мышь иглистая, пеструшка желтая и песчанка Виноградова. Из Тульского экзотариума к нам приехали серая горная королевская змея, сцинк синеязыкий гигантский и маисовый полоз.
Пока новички на карантине, но уже освоились и чувствуют себя хорошо.