В Гродненском зоопарке появились новые обитатели

Животные очень пугливы и в зоопарках встречаются крайне редко, а в Гродно теперь сразу два молодых самца. Среди новоселов и самка японского журавля. Кавалера для нее уже нашли, его приобретут в скором времени. В целом коллекцию зоопарка пополнили более десяти видов, все доставлены из России.