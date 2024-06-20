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В Гродненском зоопарке появились новые обитатели

20 июня 2024 07:30
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Новые обитатели в Гродненском зоопарке. Некоторые, например, джейраны, представлены впервые, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Гродненском зоопарке появились новые обитатели-1

Животные очень пугливы и в зоопарках встречаются крайне редко, а в Гродно теперь сразу два молодых самца. Среди новоселов и самка японского журавля. Кавалера для нее уже нашли, его приобретут в скором времени. В целом коллекцию зоопарка пополнили более десяти видов, все доставлены из России.

В Гродненском зоопарке появились новые обитатели-4

Александра Левчук, экскурсовод Гродненского зоопарка:
Из Московского зоопарка – кольчатый попугай, пара гусей-сухоносов, пара казарок, из грызунов приехали мышь иглистая, пеструшка желтая и песчанка Виноградова. Из Тульского экзотариума к нам приехали серая горная королевская змея, сцинк синеязыкий гигантский и маисовый полоз.

В Гродненском зоопарке появились новые обитатели-7

Пока новички на карантине, но уже освоились и чувствуют себя хорошо.

# Зоопарк # общество # Новости Гродно и Гродненской области

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