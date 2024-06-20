Началась подготовка к новому отопительному сезону

Подготовка к новому отопительному сезону жилищного фонда начинается сразу после завершения предыдущего, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Минске на данный момент часть работ выполнена больше чем наполовину.

Жилищные организации в летнее время проводят целый комплекс мероприятий. Это и замена оборудования, и ремонт тепловых сетей, и более крупные работы.