Началась подготовка к новому отопительному сезону

Подготовка к новому отопительному сезону жилищного фонда начинается сразу после завершения предыдущего, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Минске на данный момент часть работ выполнена больше чем наполовину.
Жилищные организации в летнее время проводят целый комплекс мероприятий. Это и замена оборудования, и ремонт тепловых сетей, и более крупные работы.
Кристина Латышева, начальник производственного отдела городского объединения Минского жилищно-коммунального хозяйства:
В рамках реализации данных мероприятий особое внимание уделяется не только работе инженерных систем, но также конструктивным элементам жилого дома. Выполняются работы по устранению протечек кровли, по ремонту стыков стеновых панелей, по утеплению ограждающих конструкций, ремонту балконов, остеклению вспомогательных помещений, подъездов.
Ожидается, что получение паспортов готовности жилфонда к зиме будет обеспечено к концу августа.