Психолог рассказала, как подготовить ребенка к появлению младшего брата или сестры

Маргарита Климович, психолог: В семье, где есть более одного ребенка, родители всегда сталкиваются с проблематикой того, что дети могут драться, ругаться, происходят ссоры. Это абсолютно нормально, и не стоит этого бояться. Это тоже способ детей научиться коммуницировать друг с другом, и это хорошо.

Маргарита Климович:

Основные моменты, которые хочется отметить. Первое – детям нужно с самого начала вкладывать в голову, особенно ребенку, который был старший, о том, что появится новый человек нашей семье, который тоже будет тебя очень сильно любить, тебе очень сильно повезло, чтобы он понимал, что в этом есть положительный момент.