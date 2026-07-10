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Психолог рассказала, как подготовить ребенка к появлению младшего брата или сестры

10 июля 2026 10:59
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Маргарита Климович, психолог:
В семье, где есть более одного ребенка, родители всегда сталкиваются с проблематикой того, что дети могут драться, ругаться, происходят ссоры. Это абсолютно нормально, и не стоит этого бояться. Это тоже способ детей научиться коммуницировать друг с другом, и это хорошо. 

Психолог рассказала, как подготовить ребенка к появлению младшего брата или сестры-2

Маргарита Климович:
Основные моменты, которые хочется отметить. Первое – детям нужно с самого начала вкладывать в голову, особенно ребенку, который был старший, о том, что появится новый человек нашей семье, который тоже будет тебя очень сильно любить, тебе очень сильно повезло, чтобы он понимал, что в этом есть положительный момент.

Подробнее смотрите в видео.

# Дети # Дети и родители # Психология # Полезные советы

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