Прямой эфир

Театр имени Горького в Минске закрылся на ремонт – рассказываем, что изменится

26 ноября 2024 18:31
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Как преобразится после капитального ремонта театр имени Максима Горького, сколько столичных предприятий приняло участие в масштабной ярмарке вакансий и в честь кого названы новые улицы в микрорайоне Лошица? 

Расскажет наш дежурный по городу Виктория Маркевич в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Театр имени Горького в Минске закрылся на ремонт – рассказываем, что изменится-2

Обновление Театра имени Горького в Минске. Храм Мельпомены закрылся на ремонт, однако зритель по-прежнему может посетить любимые постановки, но по другому адресу. В здании запланированы масштабные работы: усиление конструкций, обновление гидроизоляции, замена всех инженерных сетей, монтаж кровли. Изменится театр и внутри: ремонтно-восстановительные работы проведут в зрительном зале, фойе и на лестницах. Также заменят практически всю механику сцены и звуковое оборудование. Планируется, что процесс обновления займет не менее полутора лет.

Театр имени Горького в Минске закрылся на ремонт – рассказываем, что изменится-4

Наталья Громыко, первый заместитель директора Национального академического драматического театра имени Максима Горького:
Мы выступаем на нескольких площадках: Дворец профсоюзов (там у нас основная, львиная доля наших спектаклей), Концертный зал Минск, Дом офицеров и на сцене Дворца Республики.

Подробности в видео.

# Театр # Ремонт # Новости Минска и Минской области

Другие новости рубрики

Все новости
У Дворца спорта открылся мобильный каток на 150 человек
26 ноября 2024 18:31

У Дворца спорта открылся мобильный каток на 150 человек

Защита от киберугроз и интеграция ИИ в бизнесе – в Минске проходит конференция A1 Tech Day
26 ноября 2024 18:20

Защита от киберугроз и интеграция ИИ в бизнесе – в Минске проходит конференция A1 Tech Day

В Минске огласили приговор по уголовному делу о директоре-коррупционере
26 ноября 2024 18:13

В Минске огласили приговор по уголовному делу о директоре-коррупционере