Театр имени Горького в Минске закрылся на ремонт – рассказываем, что изменится

Как преобразится после капитального ремонта театр имени Максима Горького, сколько столичных предприятий приняло участие в масштабной ярмарке вакансий и в честь кого названы новые улицы в микрорайоне Лошица?

Обновление Театра имени Горького в Минске. Храм Мельпомены закрылся на ремонт, однако зритель по-прежнему может посетить любимые постановки, но по другому адресу. В здании запланированы масштабные работы: усиление конструкций, обновление гидроизоляции, замена всех инженерных сетей, монтаж кровли. Изменится театр и внутри: ремонтно-восстановительные работы проведут в зрительном зале, фойе и на лестницах. Также заменят практически всю механику сцены и звуковое оборудование. Планируется, что процесс обновления займет не менее полутора лет.