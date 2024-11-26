Театр имени Горького в Минске закрылся на ремонт – рассказываем, что изменится
Как преобразится после капитального ремонта театр имени Максима Горького, сколько столичных предприятий приняло участие в масштабной ярмарке вакансий и в честь кого названы новые улицы в микрорайоне Лошица?
Расскажет наш дежурный по городу Виктория Маркевич в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Обновление Театра имени Горького в Минске. Храм Мельпомены закрылся на ремонт, однако зритель по-прежнему может посетить любимые постановки, но по другому адресу. В здании запланированы масштабные работы: усиление конструкций, обновление гидроизоляции, замена всех инженерных сетей, монтаж кровли. Изменится театр и внутри: ремонтно-восстановительные работы проведут в зрительном зале, фойе и на лестницах. Также заменят практически всю механику сцены и звуковое оборудование. Планируется, что процесс обновления займет не менее полутора лет.
Наталья Громыко, первый заместитель директора Национального академического драматического театра имени Максима Горького:
Мы выступаем на нескольких площадках: Дворец профсоюзов (там у нас основная, львиная доля наших спектаклей), Концертный зал Минск, Дом офицеров и на сцене Дворца Республики.
Подробности в видео.