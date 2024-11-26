У Дворца спорта открылся мобильный каток на 150 человек

Сезон катков стартовал в Минске. На льду как профессионалы, так и новички. За первые дни мобильный каток у Дворца спорта уже посетили более 3 тысяч человек, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На ледовой площадке организовано музыкальное сопровождение, рядом работают точки общепита с горячей выпечкой и напитками. Есть камеры хранения. Также можно воспользоваться услугами инструкторов, которые профессионально и безопасно научат пируэтам на льду или игре в хоккей. Предусмотрен и прокат: в наличии коньки от 25 до 48 размера. Каток предоставляет услуги заточки и ремонта.

Дегтярев Василий Михайлович, директор мобильного катка на Немиге:

Территория самого катка стандартная для проведения хоккейных матчей – 29 метров в ширину, 59 метров в длину. Могут комфортно кататься до 150 человек.