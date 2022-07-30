Прямой эфир

«Театр для артиста – это кровь, пот, слёзы». Белорусская балерина рассказала о пути в профессии

30 июля 2022 11:16
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Стюша Тайм, блогер:  
Продолжаем нашу рубрику «Таланты Беларуси». Сегодня мы прикоснемся к великому искусству – белорусскому балету. Нас встречает артистка балета Большого театра Беларуси Ирина Варфоломеева. Привет, Ирина!  

«Театр для артиста – это кровь, пот, слёзы». Белорусская балерина рассказала о пути в профессии-1

Ирина Варфоломеева, артистка балета Большого театра Беларуси:  
Привет!  

Стюша Тайм:  
Я знаю, у тебя сейчас активно идут репетиции. Можно ли взглянуть на рабочий процесс?  

Ирина Варфоломеева:  
Конечно, можно.  

Стюша Тайм:  
Здорово! Идем вместе.  

Мы приходим в профессию очень рано – в 10 лет  

Стюша Тайм:  
Почему балет – родители отвели в балетную школу или сама увидела красивую балерину на картинке и поросилась?  

«Театр для артиста – это кровь, пот, слёзы». Белорусская балерина рассказала о пути в профессии-4

Ирина Варфоломеева:  
Мы приходим в эту профессию очень рано – в 10 лет. Конечно, в этом возрасте выбор помогают делать родители, поэтому мама принимала активное участие в выборе моей профессии.  

Стюша Тайм:  
Я очень рада, что попала именно на твою репетицию. Какие спектакли твои самые любимые? В каком образе ты получаешь максимальное удовольствие на сцене?  

«Театр для артиста – это кровь, пот, слёзы». Белорусская балерина рассказала о пути в профессии-7

Ирина Варфоломеева:  
Наиболее комфортные для меня спектакли из классического репертуара – это «Жизель» и «Баядерка».  

Зритель уходит после спектакля с восхищением, артист – с мыслями, что можно исправить и сделать лучше  

Стюша Тайм:  
Как давно ты в театре? Изменилось ли твое отношение к профессии, театру, себе за время работы здесь?  

Ирина Варфоломеева:  
У меня сейчас заканчивается 9-й сезон в качестве артиста Большого театра Беларуси. Театр для артиста – это кровь, пот, слезы. Артист немножко по-другому воспринимает театр в отличие от зрителя. Если зритель уходит после спектакля с восхищением, впечатлениями, то артист – с мыслями, что можно исправить и сделать лучше в следующем спектакле.  

Стюша Тайм:  
Кто был твоим первым учителем? Как он повлиял на твое мировоззрение, становление в профессии?  

«Театр для артиста – это кровь, пот, слёзы». Белорусская балерина рассказала о пути в профессии-10

Ирина Варфоломеева:  
Первый учитель в четыре года – это мой первый тренер Светлана Васильевна Бурдзевицкая. Это заслуженный тренер Республики Беларусь. Она мне дала многое в плане физического развития и жизненных, наверное, каких-то навыков, с которыми я выживаю до сих пор в театре – за что я ей безмерно благодарна.  

Стюша Тайм:  
Пробовала ли себя еще в каком-нибудь стиле танца или только балет?  

Ирина Варфоломеева:  
Пробовала. Слово «балет» вообще включает в себя очень много видов танца – классическая хореография, контемпорари, модерн, джаз.  

«Принимать надо близко к сердцу только конструктивную критику»  

«Театр для артиста – это кровь, пот, слёзы». Белорусская балерина рассказала о пути в профессии-13

Стюша Тайм:  
Всегда ли у тебя была такая нацеленность вперед.  

Ирина Варфоломеева:  
Уже когда была в театре, для себя поняла, что путь артиста – это не только взлеты. Есть травмы и сложности моральные и физические. Поэтому просто надо вставать и двигаться дальше. Потому что, если ты сдашься – легче от этого точно никому не будет.  

Стюша Тайм:  
Что бы ты могла пожелать ребятам? Сейчас все любят мотивации.  

«Театр для артиста – это кровь, пот, слёзы». Белорусская балерина рассказала о пути в профессии-16

Ирина Варфоломеева:  
Никогда не сдаваться, всегда идти вперед, ставить перед собой цели и задачи. Двигаться дальше, не слушать никого. Потому что говорить могут много, но принимать надо близко к сердцу только конструктивную критику.  

Стюша Тайм:  
На таких сильных словах с вами прощаемся. Не забывайте присылать свои заявки на участие в нашей рубрике «Таланты Беларуси». Всем всего самого хорошего и до скорых встреч. Пока-пока!  

# Балет # общество # Стюша Тайм # Ирина Варфоломеева # Светлана Бурдзевицкая # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Свисток – важный, но не очевидный предмет. Как вести себя в лесу?
30 июля 2022 11:16

Свисток – важный, но не очевидный предмет. Как вести себя в лесу?

В Минске детям предложили посмотреть, как работают их родители
30 июля 2022 10:23

В Минске детям предложили посмотреть, как работают их родители

Выдержал каждый десятый. Прошли испытания на право ношения нагрудного знака «Доблесть и мастерство»
30 июля 2022 09:57

Выдержал каждый десятый. Прошли испытания на право ношения нагрудного знака «Доблесть и мастерство»