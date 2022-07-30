«Театр для артиста – это кровь, пот, слёзы». Белорусская балерина рассказала о пути в профессии

Стюша Тайм, блогер:
Продолжаем нашу рубрику «Таланты Беларуси». Сегодня мы прикоснемся к великому искусству – белорусскому балету. Нас встречает артистка балета Большого театра Беларуси Ирина Варфоломеева. Привет, Ирина!
Стюша Тайм, блогер:
Продолжаем нашу рубрику «Таланты Беларуси». Сегодня мы прикоснемся к великому искусству – белорусскому балету. Нас встречает артистка балета Большого театра Беларуси Ирина Варфоломеева. Привет, Ирина!
Ирина Варфоломеева, артистка балета Большого театра Беларуси:
Привет!
Стюша Тайм:
Я знаю, у тебя сейчас активно идут репетиции. Можно ли взглянуть на рабочий процесс?
Ирина Варфоломеева:
Конечно, можно.
Стюша Тайм:
Здорово! Идем вместе.
Стюша Тайм:
Почему балет – родители отвели в балетную школу или сама увидела красивую балерину на картинке и поросилась?
Ирина Варфоломеева:
Мы приходим в эту профессию очень рано – в 10 лет. Конечно, в этом возрасте выбор помогают делать родители, поэтому мама принимала активное участие в выборе моей профессии.
Стюша Тайм:
Я очень рада, что попала именно на твою репетицию. Какие спектакли твои самые любимые? В каком образе ты получаешь максимальное удовольствие на сцене?
Ирина Варфоломеева:
Наиболее комфортные для меня спектакли из классического репертуара – это «Жизель» и «Баядерка».
Стюша Тайм:
Как давно ты в театре? Изменилось ли твое отношение к профессии, театру, себе за время работы здесь?
Ирина Варфоломеева:
У меня сейчас заканчивается 9-й сезон в качестве артиста Большого театра Беларуси. Театр для артиста – это кровь, пот, слезы. Артист немножко по-другому воспринимает театр в отличие от зрителя. Если зритель уходит после спектакля с восхищением, впечатлениями, то артист – с мыслями, что можно исправить и сделать лучше в следующем спектакле.
Стюша Тайм:
Кто был твоим первым учителем? Как он повлиял на твое мировоззрение, становление в профессии?
Ирина Варфоломеева:
Первый учитель в четыре года – это мой первый тренер Светлана Васильевна Бурдзевицкая. Это заслуженный тренер Республики Беларусь. Она мне дала многое в плане физического развития и жизненных, наверное, каких-то навыков, с которыми я выживаю до сих пор в театре – за что я ей безмерно благодарна.
Стюша Тайм:
Пробовала ли себя еще в каком-нибудь стиле танца или только балет?
Ирина Варфоломеева:
Пробовала. Слово «балет» вообще включает в себя очень много видов танца – классическая хореография, контемпорари, модерн, джаз.
Стюша Тайм:
Всегда ли у тебя была такая нацеленность вперед.
Ирина Варфоломеева:
Уже когда была в театре, для себя поняла, что путь артиста – это не только взлеты. Есть травмы и сложности моральные и физические. Поэтому просто надо вставать и двигаться дальше. Потому что, если ты сдашься – легче от этого точно никому не будет.
Стюша Тайм:
Что бы ты могла пожелать ребятам? Сейчас все любят мотивации.
Ирина Варфоломеева:
Никогда не сдаваться, всегда идти вперед, ставить перед собой цели и задачи. Двигаться дальше, не слушать никого. Потому что говорить могут много, но принимать надо близко к сердцу только конструктивную критику.
Стюша Тайм:
На таких сильных словах с вами прощаемся. Не забывайте присылать свои заявки на участие в нашей рубрике «Таланты Беларуси». Всем всего самого хорошего и до скорых встреч. Пока-пока!