Желание трудиться учёбе не помеха. Студенты помогают убирать урожай на полях Гродненщины

Новости Беларуси. В Гродненской области возрождают традиции – убирать урожай на полях помогают студотряды. Желание трудиться учебе не преграда. Для студентов разрабатывается индивидуальный план обучения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Многие успевают подрабатывать до или после занятий. В Волковысском районе на полях трех сельхозорганизаций занято пять студенческих отрядов. Это более 160 учащихся аграрного и педагогического колледжей. Таким образом они вносят весомый вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны.

Виктория Бондюш, учащаяся «Волковысского колледжа УО «Гродненский государственный университет им. Я.Купалы»:

Работаем мы с 9 до 13 часов, работа организовывается неплохо, мы успеваем делать все, что нам нужно, даже несмотря на то, что нам дается куда больше времени. То есть мы спокойно проходим три ряда туда и обратно.

Екатерина Слаута, учащаяся «Волковысского колледжа УО «Гродненский государственный университет им. Я.Купалы»:

Нам предложили съездить на сельскохозяйственные работы, и я решила, что поеду туда, чтобы подзаработать деньги для себя и накопить на подарок своей маме, у которой недавно был день рождения.

Наталья Климчук, первый секретарь Волковысского районного комитета БРСМ:

Для кого-то это первая заработная плата, первые деньги, а для кого-то нет, так как ребята трудились не только в осенний период, но и успели уже потрудиться в летний.