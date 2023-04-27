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Татьяна Рунец: «Власть всегда должна обращать внимание на бизнес-структуры»

27 апреля 2023 10:45
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Новости Беларуси. Площадка для диалога бизнеса, власти и гражданского общества. Двадцатая – юбилейная – Ассамблея деловых кругов собрала более сотни предпринимателей со всех уголков Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Партнерство в условиях новых вызовов – ключевая тема дискуссии. По ее итогам будут внесены предложения по повышению конкурентоспособности реального сектора экономики и по изменению регулятивных условий совершенствования отдельных бизнес-процессов. 

Татьяна Рунец: «Власть всегда должна обращать внимание на бизнес-структуры»-1

Татьяна Рунец, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по экономике, бюджету и финансам:
Власть всегда должна обращать внимание на бизнес-структуры. Но хочу отметить, что и бизнес-структуры не должны забывать, что они должны нести социальную ответственность перед народом. И тоже, в общем-то, идти в ногу со временем и всегда подставлять плечо, если надо в каких-то моментах. 

Татьяна Рунец: «Власть всегда должна обращать внимание на бизнес-структуры»-4

Андрей Копыток, председатель Высшего координационного совета союза юридических лиц «Республиканская конфедерация предпринимательства»:
Сегодня диалог бизнеса и власти вышел на новый уровень, так как мы видим, что санкции нас не сломали и не сломают дальше. Потому что мы предлагаем меры по повышению конкурентоспособности – 61 пункт по дальнейшей дебюрократизации, либерализации ведения бизнеса. И мы видим, что, открывая лично пятую Ассамблею деловых кругов, Президент Республики Беларусь подчеркнул, что невозможно социально-экономическое развитие без поддержки инициатив частного сектора экономики.  

Гомель признан лучшим городом для бизнеса, Брестская и Гродненская – лучшими областями. 

# Бизнес в Беларуси # общество # Татьяна Рунец # Андрей Копыток # Фотофакт

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