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Соревнования по фотобёрдингу для всех желающих проведут в Березинском заповеднике

27 апреля 2023 09:30
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Новости Беларуси. В Березинском заповеднике в предстоящие выходные, 29 и 30 апреля, пройдут соревнования по фотобердингу – фотографированию птиц в естественных условиях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Соревнования по фотобёрдингу для всех желающих проведут в Березинском заповеднике-1

Регистрация участников открыта на сайте природоохранного комплекса. Сделать «заповедный кадр» могут как любители, так и профессионалы. А чтобы фотоохота была еще увлекательнее, организаторы подготовили для участников призы. Это подарочные сертификаты на посещение заповедных уголков и Музея природы и вольеров.

# Птицы Беларуси # общество # Фотофакт

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