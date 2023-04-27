Соревнования по фотобёрдингу для всех желающих проведут в Березинском заповеднике

Новости Беларуси. В Березинском заповеднике в предстоящие выходные, 29 и 30 апреля, пройдут соревнования по фотобердингу – фотографированию птиц в естественных условиях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Регистрация участников открыта на сайте природоохранного комплекса. Сделать «заповедный кадр» могут как любители, так и профессионалы. А чтобы фотоохота была еще увлекательнее, организаторы подготовили для участников призы. Это подарочные сертификаты на посещение заповедных уголков и Музея природы и вольеров.