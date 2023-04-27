Головченко: есть большой спрос на белорусское оборудование для производства микроэлектроники

Наша правительственная делегация продолжает работу в этом крупнейшем городе в Сибири. Укрепление связей с регионами России способствует экономическому росту и развитию. Особое внимание этому уделяет Президент Беларуси, почти еженедельно проводя переговоры с руководителями регионов, деловых и промышленных кругов соседней страны. Реализацию данных ранее Президентом поручений сегодня, 27 апреля, премьер-министр нашей страны обсудил с губернатором Новосибирской области. В условиях санкционного давления требуются новые основы для стабильности и устойчивости наших экономик.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

Большой сейчас спрос на белорусское оборудование для производства микроэлектроники. С другой стороны, мы ждем финальной реализации тех разработок, которые ведутся в Российской Федерации, реализуются в том числе на этой производственной площадке как базовая электронная компонентная база для наших наработок. Договорились сегодня, что и площадка «Интеграла» будет в полной мере задействована для создания не дублирующих производств, а, так скажем, для увеличения производственных мощностей в моменте. И большой сейчас спрос на продукцию «Планара».