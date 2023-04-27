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27 апреля стартовала акция ГАИ «Мотодвижение – без нарушений»

27 апреля 2023 08:36
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«Мотодвижение – без нарушений». Акция Госавтоинспекции по всей стране начинается сегодня, 27 апреля. По 9 мая включительно стражи дорог проведут профилактические отработки населенных пунктов и магистралей, направленные на предупреждение и пресечение нарушений водителями мототранспорта.  

27 апреля стартовала акция ГАИ «Мотодвижение – без нарушений»-1

Вероника Романькова, начальник отделения ГУ ГАИ МВД Беларуси:  
С наступлением теплого сезона на дорогах обостряется проблема травматизма водителей и пассажиров мототранспорта. В первом квартале совершено 10 таких ДТП, в которых 12 человек получили травмы. Однако уже в апреле в дорожных происшествиях с участием мотоциклистов погибли три человека. В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием мототранспорта с 27 апреля по 9 мая ГАИ проведет республиканскую профилактическую акцию «Мотодвижение – без нарушений».  

Сотрудниками ГАИ будут организованы профилактические отработки населенных пунктов и автодорог, направленные на предупреждение и пресечение нарушений ПДД водителями мототранспорта с применением гласного, негласного и смешанного контроля за дорожным движением. В том числе с привлечением нарядов дорожно-патрульной службы в составе мотопатрулей.  

27 апреля стартовала акция ГАИ «Мотодвижение – без нарушений»-4

Особое внимание также профилактической и разъяснительной работе для повышения уровня дисциплины и культуры вождения со стороны участников мотоклубов и индивидуальных владельцев мотоциклов и мопедов.  

# ГАИ # общество # Вероника Романькова # Фотофакт

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