27 апреля стартовала акция ГАИ «Мотодвижение – без нарушений»

«Мотодвижение – без нарушений». Акция Госавтоинспекции по всей стране начинается сегодня, 27 апреля. По 9 мая включительно стражи дорог проведут профилактические отработки населенных пунктов и магистралей, направленные на предупреждение и пресечение нарушений водителями мототранспорта.

Вероника Романькова, начальник отделения ГУ ГАИ МВД Беларуси:

С наступлением теплого сезона на дорогах обостряется проблема травматизма водителей и пассажиров мототранспорта. В первом квартале совершено 10 таких ДТП, в которых 12 человек получили травмы. Однако уже в апреле в дорожных происшествиях с участием мотоциклистов погибли три человека. В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием мототранспорта с 27 апреля по 9 мая ГАИ проведет республиканскую профилактическую акцию «Мотодвижение – без нарушений».

Сотрудниками ГАИ будут организованы профилактические отработки населенных пунктов и автодорог, направленные на предупреждение и пресечение нарушений ПДД водителями мототранспорта с применением гласного, негласного и смешанного контроля за дорожным движением. В том числе с привлечением нарядов дорожно-патрульной службы в составе мотопатрулей.