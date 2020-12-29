Мальчик нарисовал дом, в котором хотел жить, и его усыновили. Трогательная зимняя история из Гродно

Новости Беларуси. Восьмой в Гродно и 29-й в области. Дом семейного типа открыли в городе на Немане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пятерых приемных детей там будут воспитывать супруги Венцкевич. Они уже давно приняли решение помогать детям со сложной судьбой – повлиял давний судьбоносный случай в роддоме. А самый младший, теперь уже их сын, уверен: здесь не обошлось без новогоднего волшебства. Самая трогательная зимняя история – в репортаже Галины Буро.

Это наш, мой любимый, уютный дом. Тут будет много счастья и здоровья.

Это не просто детский рисунок – это сокровенное желание. У 9-летнего Эрика сложная судьба: мама умерла, отец не справился с утратой, мальчик попал в приют. И уже там под Новый год нарисовал красочный дом в письме к Деду Морозу. Теперь картинка как реликвия лежит под большой елкой в гостиной того самого дома из его грез, который он наконец-то может назвать своим.

Это будет наша, моя кровать. Тут будет мой компьютер стоять, тут мои вещи. Эрик радостно показывает конфеты от родителей. Да, Марию и Александра он уже называет «мама» и «папа». Рад мальчик новым братьям и сестрам – в этом доме супруги Венцкевич будут воспитывать пятерых детей, все приемные.

Муж и жена уже вырастили трех кровных и двоих усыновленных – взрослые, они живут отдельно. Давать семейный очаг детям со сложной судьбой пара решила для себя давно.

Александр Венцкевич, родитель-воспитатель:

Когда еще жена в роддоме лежала, там был отказной ребенок. Сначала думала, взять его, не взять. А потом так получилось: когда она приехала, просто в душе это все запало, и мы все ходили, думали, переживали, спать не могли спокойно – ну, как это могли ребенка… Тем более, наш ребенок был такой же самый, как и этот, могли бы взять. И вот отсюда пошел отсчет какой-то. Мария Венцкевич, родитель-воспитатель:

Мы очень радуемся этим деткам. Мы понимаем, что есть ответственность, чтобы их научить хорошему, чтобы они могли друг друга любить, помогать.

Он еще вчера работал на заводе «Гродно-Азот», она – в статистике. Чтобы стать родителями-воспитателями, пришлось пройти не одно собеседование, ведь подбор кандидатов строгий. В перспективе жителей в доме прибавится, ведь дом семейного типа рассчитан на 10 детей.

Галина Буро, корреспондент:

Места здесь действительно хватит всем с лихвой. В доме два этажа. На втором – четыре детские и спальня. На первом – большая кухня, столовая, гардеробная. А семейным центром, конечно же, станет большая гостиная.

Да и место для дома выбрали удачное – с полной инфраструктурой, рядом с коттеджной застройкой молодой спальный микрорайон Ольшанка. Через дорогу – супермаркеты, детские сады и школа, развивающие центры и парк.

Ирина Луканская, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, председатель Гродненской городской организации Белорусского союза женщин:

Мне кажется, это самое знаковое событие в череде событий акции «Наши дети». Дом действительно самое главное. Это символ того, что государство у нас думает о детях в первую очередь.

Здание построили благодаря национальной инвестиционной программе. В регионе таких домов семейного типа теперь уже 29.

Руслан Абрамчик, начальник главного управления образования Гродненского облисполкома:

Из 2 370 детей-сирот и оставшихся без попечения родителей деток в Гродненской области 1 530 проживают в приемных, опекунских семьях и в детских домах семейного типа. Это наш главный приоритет, потому что в семье происходит социализация, в семье впитываются основы жизни в обществе.