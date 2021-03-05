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Владимир Андрейченко проведёт личный приём граждан в Ушачском райисполкоме

05 марта 2021 06:27
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Новости Беларуси. Обратная связь с населением. Председатель Палаты представителей 5 марта совершит рабочую поездку в Витебскую область, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Андрейченко проведёт личный приём граждан в Ушачском райисполкоме-1

С 11 до 13 часов Владимир Андрейченко проведет личный прием граждан в Ушачском районном исполнительном комитете. В ходе таких встреч чаще всего обсуждаются вопросы трудоустройства, работы ЖКХ, строительства жилья. Личные приёмы граждан помогают не только узнать и решить проблемы людей, но и оценить работу местной вертикали власти.

# Прием граждан # общество # Владимир Андрейченко # Фотофакт

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