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«Здесь нужно быть не только юристом, но ещё и психологом». Вот что говорят сотрудники Советского РУВД о своей работе

04 марта 2021 21:05
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Новости Беларуси. Милиционеры продолжают получать поздравления с профессиональным праздником, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Раскрытие громких преступлений, профилактика семейных конфликтов, безопасность и спокойствие на дорогах и улицах. Они всегда готовы прийти на помощь.

«Здесь нужно быть не только юристом, но ещё и психологом». Вот что говорят сотрудники Советского РУВД о своей работе-1

Владимир Шейна, старший оперативный дежурный Советского РУВД:
Это дежурная часть Cоветского РУВД. Сюда поступают все звонки и сообщения, которые поступают от граждан на спецлинию 102. И отсюда уже непосредственно осуществляется направление нарядов. Полностью можно видеть, где находятся сотрудники в Советском районе, смотреть, где находится ближайший наряд. Когда сообщение от оператора 102 поступает к нам, в среднем до 10 минут – и наряд прибывает к человеку, который обратился за помощью.

«Здесь нужно быть не только юристом, но ещё и психологом». Вот что говорят сотрудники Советского РУВД о своей работе-4

Тимур Кессель, заместитель начальника Советского РУВД:
Как театр начинается с вешалки, милиция начинается с оперативного дежурной службы. Так и ребята, которые там несут службу, они разбираются в произошедшем. То есть здесь нужно быть не только юристом, но еще и психологом. Потому что не обязательно человека наказывать, иногда достаточно просто поговорить.

«Здесь нужно быть не только юристом, но ещё и психологом». Вот что говорят сотрудники Советского РУВД о своей работе-7

Произошел во время движения конфликт с другим водителем. Есть видео. Просит с ним связаться.

«Здесь нужно быть не только юристом, но ещё и психологом». Вот что говорят сотрудники Советского РУВД о своей работе-10

Вячеслав Сайко, старший участковый инспектор ИДН Советского РУВД:
В милицию поступает очень много вызовов. Люди звонят по разному поводу: у кого-то пропало какое-то имущество, у кого-то произошел семейный скандал. Мы же сейчас заходим с вами в семью, которая состоит у нас на учете. Надеюсь я, что сегодняшнее посещение нам принесет больше положительных эмоций.

«Здесь нужно быть не только юристом, но ещё и психологом». Вот что говорят сотрудники Советского РУВД о своей работе-13

Продолжение смотрите в видеоматериале.

# Милиция Беларуси # общество # Владимир Шейна # Тимур Кессель # Вячеслав Сайко # Фотофакт

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