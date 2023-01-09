Танкисты и мотострелки тренируются на полигоне под Борисовом

Новости Беларуси. Исходя из складывающейся обстановки вблизи наших границ, военнослужащие продолжают совершенствовать мастерство без выходных, днем и ночью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На полигоне под Борисовом военнослужащие 72-го гвардейского объединенного учебного центра выполнили упражнение учебных стрельб из различных видов вооружений. Этому предшествовал теоретический курс. Ну а главная задача – отработать навыки передвижения на поле боя.

Артем Портнов, командир роты:

Стрельба ведется с места. Подготавливаю военнослужащих к стрельбе в движении, потому что основные упражнения, которые мы выполняем, которые мы сдаем на выпускных экзаменах, которые в дальнейшем они будут выполнять в войсках, – это непосредственно упражнения с ходу.