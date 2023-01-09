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Танкисты и мотострелки тренируются на полигоне под Борисовом

09 января 2023 09:37
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Новости Беларуси. Исходя из складывающейся обстановки вблизи наших границ, военнослужащие продолжают совершенствовать мастерство без выходных, днем и ночью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Танкисты и мотострелки тренируются на полигоне под Борисовом -1

На полигоне под Борисовом военнослужащие 72-го гвардейского объединенного учебного центра выполнили упражнение учебных стрельб из различных видов вооружений. Этому предшествовал теоретический курс. Ну а главная задача – отработать навыки передвижения на поле боя.

Танкисты и мотострелки тренируются на полигоне под Борисовом -4

Артем Портнов, командир роты:
Стрельба ведется с места. Подготавливаю военнослужащих к стрельбе в движении, потому что основные упражнения, которые мы выполняем, которые мы сдаем на выпускных экзаменах, которые в дальнейшем они будут выполнять в войсках, – это непосредственно упражнения с ходу.

Танкисты и мотострелки тренируются на полигоне под Борисовом -7

На этом же полигоне оттачивал мастерство личный состав танковых батальонов 120-й отдельной гвардейской механизированной бригады. Помимо стрельб и контрольных упражнений, отрабатывались вопросы эвакуации экипажа из поврежденной техники.

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# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Артем Портнов # Фотофакт

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