Новости Беларуси. И сейчас к новостям из Житковичей. В эти минуты там завершаются работы по обустройству понтонной переправы через Припять, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. И сейчас к новостям из Житковичей. В эти минуты там завершаются работы по обустройству понтонной переправы через Припять, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Из-за погодных условий несколько дней жители правобережья были лишены ближайшего пути к районному центру. Так же как и жители Житковичей не могли ездить на работу в Туров. Разрешить эту ситуацию накануне поручил Президент.