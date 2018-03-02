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Завершаются работы по обустройству понтонной переправы через Припять

02 марта 2018 14:06
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Новости Беларуси. И сейчас к новостям из Житковичей. В эти минуты там завершаются работы по обустройству понтонной переправы через Припять, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Завершаются работы по обустройству понтонной переправы через Припять-1

Из-за погодных условий несколько дней жители правобережья были лишены ближайшего пути к районному центру. Так же как и жители Житковичей не могли ездить на работу в Туров. Разрешить эту ситуацию накануне поручил Президент.

Завершаются работы по обустройству понтонной переправы через Припять-3

Завершаются работы по обустройству понтонной переправы через Припять-5

Завершаются работы по обустройству понтонной переправы через Припять-7

Завершаются работы по обустройству понтонной переправы через Припять-9

Завершаются работы по обустройству понтонной переправы через Припять-11

 

# общество # Фотофакт # Проблемы ЖКХ

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