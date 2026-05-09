Прямой эфир

Александр Лукашенко примет участие в торжествах в Москве! На Красной площади в ближайшие часы состоится парад Победы

09 мая 2026 05:44
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Сегодня, 9 Мая, Александр Лукашенко по традиции примет участие в торжествах в честь Дня Великой Победы в Минске. Ну а в эти утренние часы глава нашего государства находится в Москве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко по приглашению Владимира Путина вместе с зарубежными коллегами примет участие в торжествах в российской столице. На Красной площади в ближайшие часы состоится парад Победы. Сейчас там идут последние приготовления. 

Подробности узнаем у Ольги Наумовой.

Александр Лукашенко примет участие в торжествах в Москве! На Красной площади в ближайшие часы состоится парад Победы-2

Ольга Наумова, корреспондент:
Большое внимание сегодня приковано и к российской столице. В Москве пройдет один из главных символов Дня Победы – военный парад на Красной площади. Все уже в торжественной атрибутике – здесь и баннеры с символикой, масштабные декорации. На трибунах собираются гости. Идет финальная подготовка оборудования: все происходящее будут транслировать в прямом эфире.

Александр Лукашенко примет участие в торжествах в Москве! На Красной площади в ближайшие часы состоится парад Победы-4

Парад Победы на Красной площади важен для всех стран бывшего Советского Союза: ведь в 45-м торжественным маршем прошли у Кремля воины-освободители разных национальностей. На фронтах страшной войны они вместе сражались за мир и независимость. Конечно в тех рядах были и белорусы, несколько сотен человек, и командовал тогда парадом уроженец Беларуси, дважды герой Советского Союза маршал Константин Рокоссовский. И все мы продолжаем помнить нашу общую историю, традиции и чтить героев. 

Александр Лукашенко примет участие в торжествах в Москве! На Красной площади в ближайшие часы состоится парад Победы-6

Как и 81 год назад парад начнется ровно в 10 утра. Маршем пройдут представители высших военных учебных заведений всех видов и отдельных родов войск Вооруженных Сил России. В этом году формат торжестве скорректировали. В целях безопасности не будет представлена боевая техника. С ограничениями, но состоится воздушная часть. Зрители увидят в небе и штурмовики. 

Ольга Наумова:
Мы остаемся в самом эпицентра событий. Все подробности расскажем уже в следующих эфирах.

# Парад в Москве

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