Александр Лукашенко примет участие в торжествах в Москве! На Красной площади в ближайшие часы состоится парад Победы

Сегодня, 9 Мая, Александр Лукашенко по традиции примет участие в торжествах в честь Дня Великой Победы в Минске. Ну а в эти утренние часы глава нашего государства находится в Москве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко по приглашению Владимира Путина вместе с зарубежными коллегами примет участие в торжествах в российской столице. На Красной площади в ближайшие часы состоится парад Победы. Сейчас там идут последние приготовления. Подробности узнаем у Ольги Наумовой.

Ольга Наумова, корреспондент:

Большое внимание сегодня приковано и к российской столице. В Москве пройдет один из главных символов Дня Победы – военный парад на Красной площади. Все уже в торжественной атрибутике – здесь и баннеры с символикой, масштабные декорации. На трибунах собираются гости. Идет финальная подготовка оборудования: все происходящее будут транслировать в прямом эфире.

Парад Победы на Красной площади важен для всех стран бывшего Советского Союза: ведь в 45-м торжественным маршем прошли у Кремля воины-освободители разных национальностей. На фронтах страшной войны они вместе сражались за мир и независимость. Конечно в тех рядах были и белорусы, несколько сотен человек, и командовал тогда парадом уроженец Беларуси, дважды герой Советского Союза маршал Константин Рокоссовский. И все мы продолжаем помнить нашу общую историю, традиции и чтить героев.