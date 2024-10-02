В Минске состоялось юбилейное собрание офицеров пограничной службы

Юбилейное собрание офицеров пограничной службы. Знаковый форум объединил более 400 представителей всех воинских частей и подразделений ГПК, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Юбилейное собрание офицеров пограничной службы. Знаковый форум объединил более 400 представителей всех воинских частей и подразделений ГПК, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Возложив цветы к одной из святынь, «Кургану Славы», пограничники почтили память погибших в годы войны и отдали дань глубокого уважения тем, кто 80 лет назад освобождал Беларусь от немецко-фашистских захватчиков. На открытии заседания подчеркнуто, что в современной непростой обстановке вокруг страны от офицерского корпуса во многом зависит судьба белорусского государства, мир и безопасность родных и близких.
Алексей Ленков, председатель Совета офицерского собрания Госпогранкомитета Беларуси:
Сегодня, поприсутствовав на 10-м, юбилейном офицерском собрании органов пограничной службы, я с удовлетворением могу сказать, что с задачами офицерское собрание справляется. Когда идет массированное давление не только на чиновников, но и на весь офицерский состав, офицерское собрание ведет правильную должную разъяснительную работу по сохранению офицерских традиций, по поддержанию исторической правды, исторической справедливости, по формированию духовно-нравственных ценностей у всех офицеров и членов семей.
Александр Неверовский, заместитель государственного секретаря Совета безопасности Беларуси:
Офицерское собрание органов пограничной службы является важнейшим институтом. Деятельность офицерского собрания направлена на защиту чести и достоинства офицеров, на создание воинских коллективов атмосферы, которая способствует выполнению задач по охране государственной границы нашей Родины.
Делегаты обсудили результаты деятельности ведомства, обменялись передовым опытом. Руководство страны высоко ценит вклад пограничников в обеспечение национальной безопасности. Лучшим сотрудникам вручены государственные награды.