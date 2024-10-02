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В Минске состоялось юбилейное собрание офицеров пограничной службы

02 октября 2024 07:23
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Юбилейное собрание офицеров пограничной службы. Знаковый форум объединил более 400 представителей всех воинских частей и подразделений ГПК, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске состоялось юбилейное собрание офицеров пограничной службы-2

Возложив цветы к одной из святынь, «Кургану Славы», пограничники почтили память погибших в годы войны и отдали дань глубокого уважения тем, кто 80 лет назад освобождал Беларусь от немецко-фашистских захватчиков. На открытии заседания подчеркнуто, что в современной непростой обстановке вокруг страны от офицерского корпуса во многом зависит судьба белорусского государства, мир и безопасность родных и близких. 

В Минске состоялось юбилейное собрание офицеров пограничной службы-4

Алексей Ленков, председатель Совета офицерского собрания Госпогранкомитета Беларуси:
Сегодня, поприсутствовав на 10-м, юбилейном офицерском собрании органов пограничной службы, я с удовлетворением могу сказать, что с задачами офицерское собрание справляется. Когда идет массированное давление не только на чиновников, но и на весь офицерский состав, офицерское собрание ведет правильную должную разъяснительную работу по сохранению офицерских традиций, по поддержанию исторической правды, исторической справедливости, по формированию духовно-нравственных ценностей у всех офицеров и членов семей.

Александр Неверовский, заместитель государственного секретаря Совета безопасности Беларуси:
Офицерское собрание органов пограничной службы является важнейшим институтом. Деятельность офицерского собрания направлена на защиту чести и достоинства офицеров, на создание воинских коллективов атмосферы, которая способствует выполнению задач по охране государственной границы нашей Родины. 

В Минске состоялось юбилейное собрание офицеров пограничной службы-6

Делегаты обсудили результаты деятельности ведомства, обменялись передовым опытом. Руководство страны высоко ценит вклад пограничников в обеспечение национальной безопасности. Лучшим сотрудникам вручены государственные награды.

# Госпогранкомитет

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