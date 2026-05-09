Тем прочнее наша память о трагических и героических событиях Великой Отечественной войны, тем значимее и увереннее наши усилия по защите правды, чем чудовищнее и циничнее попытки некоторых западных политиков переписать историю, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Переписать в угоду моменту и политическим дивидендам, поставить под сомнение значение великого подвига советской армии, освободившей Европу от коричневой войны. А значит, открыть дорогу для беспрепятственного распространения пандемии беспамятства, от которой один шаг к возрождению нацизма.

В странах Прибалтики, например, не осталось ни одного Вечного огня – последний погасили в латвийском Даугавпилсе буквально в преддверии 9 Мая. Там же, как и в Польше, организация митингов карается годом тюрьмы или штрафом до 3 тысяч евро. Единственное, что еще разрешено гражданам – приносить цветы к уцелевшим монументам, и то рекомендуется делать это индивидуально и под контролем полиции. Власти также мониторят соцсети. Штрафы на сотни евро выписываются за пересылку открыток с георгиевской лентой, лайки и репосты соответствующего контента. В Прибалтике погасили последний Вечный огонь