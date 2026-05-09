Прямой эфир

Забытый подвиг: как на Западе отрекаются от наследия Великой Победы

09 мая 2026 06:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Тем прочнее наша память о трагических и героических событиях Великой Отечественной войны, тем значимее и увереннее наши усилия по защите правды, чем чудовищнее и циничнее попытки некоторых западных политиков переписать историю, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Забытый подвиг: как на Западе отрекаются от наследия Великой Победы-2

Переписать в угоду моменту и политическим дивидендам, поставить под сомнение значение великого подвига советской армии, освободившей Европу от коричневой войны. А значит, открыть дорогу для беспрепятственного распространения пандемии беспамятства, от которой один шаг к возрождению нацизма.

Забытый подвиг: как на Западе отрекаются от наследия Великой Победы-4

В странах Прибалтики, например, не осталось ни одного Вечного огня – последний погасили в латвийском Даугавпилсе буквально в преддверии 9 Мая. Там же, как и в Польше, организация митингов карается годом тюрьмы или штрафом до 3 тысяч евро. Единственное, что еще разрешено гражданам – приносить цветы к уцелевшим монументам, и то рекомендуется делать это индивидуально и под контролем полиции. Власти также мониторят соцсети. Штрафы на сотни евро выписываются за пересылку открыток с георгиевской лентой, лайки и репосты соответствующего контента.

В Прибалтике погасили последний Вечный огонь

Забытый подвиг: как на Западе отрекаются от наследия Великой Победы-6

Молдова и Румыния, чьи воины сами участвовали в освобождении Европы от коричневой чумы, тоже присоединились к русофобской риторике Евросоюза. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц, накануне, поздравляя немцев с освобождением Берлина от нацистов, не упомянул в своей речи ни Советский Союз, ни Красную армию. При этом по улицам некоторых городов Европы спокойно разгуливают эсэсовцы, а ветераны-нацисты получают государственные пенсии. Но самое страшное – это разорванная связь поколений. В школах Европы детям не объясняют, кому на самом деле они обязаны мирным европейским небом и какой ценой досталась Великая Победа.

# Великая Отечественная война # Европейский союз

Другие новости рубрики

Все новости
Для нас май – месяц Великой Победы. А что празднует Европа? Муковозчик
08 мая 2026 17:35

Для нас май – месяц Великой Победы. А что празднует Европа? Муковозчик

Митингующие школьники в Берлине предложили Мерцу «пойти на фронт»
08 мая 2026 17:23

Митингующие школьники в Берлине предложили Мерцу «пойти на фронт»

В Латвии потребовали отставки министра обороны после инцидента с беспилотником в Резекне
08 мая 2026 17:15

В Латвии потребовали отставки министра обороны после инцидента с беспилотником в Резекне

В Берлине у мемориала советским воинам мужчина на камеру сжег георгиевскую ленту
08 мая 2026 16:58

В Берлине у мемориала советским воинам мужчина на камеру сжег георгиевскую ленту

РЖД сообщило число пассажиров местных поездов РФ-Беларусь
08 мая 2026 16:54

РЖД сообщило число пассажиров местных поездов РФ-Беларусь

НОК Беларуси призвал международные федерации отменить ограничения вслед за МОК
08 мая 2026 15:25

НОК Беларуси призвал международные федерации отменить ограничения вслед за МОК

Доллар подешевел, а белорусский рубль укрепился – итоги торгов 8 мая
08 мая 2026 13:49

Доллар подешевел, а белорусский рубль укрепился – итоги торгов 8 мая

Перед домом Туска в Сопоте прошла акция протеста
08 мая 2026 10:57

Перед домом Туска в Сопоте прошла акция протеста

ТАСС: над Украиной в преддверии Дня Великой Победы сбросили листовки
08 мая 2026 10:32

ТАСС: над Украиной в преддверии Дня Великой Победы сбросили листовки

В Израиле зафиксировали первый случай заражения хантавирусом
08 мая 2026 08:26

В Израиле зафиксировали первый случай заражения хантавирусом

В столице Боливии продолжаются массовые протесты
08 мая 2026 07:29

В столице Боливии продолжаются массовые протесты

Египет усиливает грузовой коридор с Италией на фоне нестабильности в Ормузском проливе
08 мая 2026 07:27

Египет усиливает грузовой коридор с Италией на фоне нестабильности в Ормузском проливе