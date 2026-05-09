Забытый подвиг: как на Западе отрекаются от наследия Великой Победы
Тем прочнее наша память о трагических и героических событиях Великой Отечественной войны, тем значимее и увереннее наши усилия по защите правды, чем чудовищнее и циничнее попытки некоторых западных политиков переписать историю, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Переписать в угоду моменту и политическим дивидендам, поставить под сомнение значение великого подвига советской армии, освободившей Европу от коричневой войны. А значит, открыть дорогу для беспрепятственного распространения пандемии беспамятства, от которой один шаг к возрождению нацизма.
В странах Прибалтики, например, не осталось ни одного Вечного огня – последний погасили в латвийском Даугавпилсе буквально в преддверии 9 Мая. Там же, как и в Польше, организация митингов карается годом тюрьмы или штрафом до 3 тысяч евро. Единственное, что еще разрешено гражданам – приносить цветы к уцелевшим монументам, и то рекомендуется делать это индивидуально и под контролем полиции. Власти также мониторят соцсети. Штрафы на сотни евро выписываются за пересылку открыток с георгиевской лентой, лайки и репосты соответствующего контента.
В Прибалтике погасили последний Вечный огонь
Молдова и Румыния, чьи воины сами участвовали в освобождении Европы от коричневой чумы, тоже присоединились к русофобской риторике Евросоюза. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц, накануне, поздравляя немцев с освобождением Берлина от нацистов, не упомянул в своей речи ни Советский Союз, ни Красную армию. При этом по улицам некоторых городов Европы спокойно разгуливают эсэсовцы, а ветераны-нацисты получают государственные пенсии. Но самое страшное – это разорванная связь поколений. В школах Европы детям не объясняют, кому на самом деле они обязаны мирным европейским небом и какой ценой досталась Великая Победа.