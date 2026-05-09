Праздник, который объединяет поколения: в Беларуси отмечают День Победы

За долгожданную Победу над врагом в Великой Отечественной войне поколение наших прадедов заплатило огромную цену: миллионы оборванных жизней и искалеченные судьбы тех, кто прошел через горнило войны. Это поколение, которое выросло в оккупации, знало голод и страх, Беларусь потеряла каждого третьего. На нашей земле были сожжены почти 13 тысяч населенных пунктов, действовали около 600 концентрационных лагерей – настоящих «фабрик смерти», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Разрушенные города, и порой до основания, утраченные ценности, труднозаживающие семейные раны – все это оценить сложно, а точнее невозможно. Но некоторые потери можно перевести в цифры. Материальный ущерб, причиненный Беларуси за годы оккупации, оценивается в сумму, превышающую 6 триллионов долларов. И это не окончательные значения. Но самая страшная цена войны – это, конечно, человеческие жизни.

За долгие и мучительные 1418 дней безжалостно убито более трех миллионов человек. По оценкам ученых, если бы не фашистская агрессия, сегодня население Беларуси могло бы достигать 17 миллионов человек – почти вдвое больше нынешней цифры.

Белорусская земля, которую фашисты планировали просто стереть с карты, сегодня – самодостаточная страна, по-настоящему независимая и бесконечно благодарная подвигу победителей. Их потомки сегодня обязательно придут к мемориалам и местам памяти, чтобы склонить голову. Долг каждого из нас – хранить правду о событиях войны, передавая ее из поколения в поколение.