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Праздник, который объединяет поколения: в Беларуси отмечают День Победы

09 мая 2026 05:33
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За долгожданную Победу над врагом в Великой Отечественной войне поколение наших прадедов заплатило огромную цену: миллионы оборванных жизней и искалеченные судьбы тех, кто прошел через горнило войны. Это поколение, которое выросло в оккупации, знало голод и страх, Беларусь потеряла каждого третьего. На нашей земле были сожжены почти 13 тысяч населенных пунктов, действовали около 600 концентрационных лагерей – настоящих «фабрик смерти», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Праздник, который объединяет поколения: в Беларуси отмечают День Победы-2

Разрушенные города, и порой до основания, утраченные ценности, труднозаживающие семейные раны – все это оценить сложно, а точнее невозможно. Но некоторые потери можно перевести в цифры. Материальный ущерб, причиненный Беларуси за годы оккупации, оценивается в сумму, превышающую 6 триллионов долларов. И это не окончательные значения. Но самая страшная цена войны – это, конечно, человеческие жизни. 

Праздник, который объединяет поколения: в Беларуси отмечают День Победы-4

За долгие и мучительные 1418 дней безжалостно убито более трех миллионов человек. По оценкам ученых, если бы не фашистская агрессия, сегодня население Беларуси могло бы достигать 17 миллионов человек – почти вдвое больше нынешней цифры.

Белорусская земля, которую фашисты планировали просто стереть с карты, сегодня – самодостаточная страна, по-настоящему независимая и бесконечно благодарная подвигу победителей. Их потомки сегодня обязательно придут к мемориалам и местам памяти, чтобы склонить голову. Долг каждого из нас – хранить правду о событиях войны, передавая ее из поколения в поколение. 

# День Победы # Великая Отечественная война

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