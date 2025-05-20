Танцы у костра и песни под гитару. Белорусские пенсионеры организовывают походы выходного дня

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Пенсионеры – это не только люди с богатым жизненным опытом, но и настоящие искатели приключений. Более 40 лет Петр Мефодьевич ведет за собой группу единомышленников в увлекательные походы выходного дня. Это не просто прогулка на свежем воздухе, а прекрасная возможность для общения. Теплые встречи объединяют людей и дарят новые впечатления.