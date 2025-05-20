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Танцы у костра и песни под гитару. Белорусские пенсионеры организовывают походы выходного дня

20 мая 2025 13:52
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Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Пенсионеры – это не только люди с богатым жизненным опытом, но и настоящие искатели приключений. Более 40 лет Петр Мефодьевич ведет за собой группу единомышленников в увлекательные походы выходного дня. Это не просто прогулка на свежем воздухе, а прекрасная возможность для общения. Теплые встречи объединяют людей и дарят новые впечатления.

Танцы у костра и песни под гитару. Белорусские пенсионеры организовывают походы выходного дня-2

Петр Толобчук, инструктор по туризму:
С 1980 года собираемся на этой поляне. 50 человек собралось, не смотрят люди ни на что. Прекрасно проводим время, танцуем, веселимся и поем. У нас костер самый жаркий, самый теплый. Сюда приходит очень много одиноких людей, пенсионеры. Посмотрите, как тут все веселятся! Много пар тут поженились, нашли друг друга. 

Танцы у костра и песни под гитару. Белорусские пенсионеры организовывают походы выходного дня-4

Каждый поход – это не только физическая активность, но и насыщенная программа, танцы у костра, вкусный обед и песни под гитару. В любую погоду – будь то снегопад или зной – дружная команда собирается. 

Подробности в видео.

# Пенсионеры # Хобби

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