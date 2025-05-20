Танцы у костра и песни под гитару. Белорусские пенсионеры организовывают походы выходного дня
Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.
Пенсионеры – это не только люди с богатым жизненным опытом, но и настоящие искатели приключений. Более 40 лет Петр Мефодьевич ведет за собой группу единомышленников в увлекательные походы выходного дня. Это не просто прогулка на свежем воздухе, а прекрасная возможность для общения. Теплые встречи объединяют людей и дарят новые впечатления.
Петр Толобчук, инструктор по туризму:
С 1980 года собираемся на этой поляне. 50 человек собралось, не смотрят люди ни на что. Прекрасно проводим время, танцуем, веселимся и поем. У нас костер самый жаркий, самый теплый. Сюда приходит очень много одиноких людей, пенсионеры. Посмотрите, как тут все веселятся! Много пар тут поженились, нашли друг друга.
Каждый поход – это не только физическая активность, но и насыщенная программа, танцы у костра, вкусный обед и песни под гитару. В любую погоду – будь то снегопад или зной – дружная команда собирается.
Подробности в видео.