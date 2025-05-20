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Как тренируются звёзды трекового велоспорта? Узнали, как проходит их день

20 мая 2025 13:49
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Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Познакомьтесь, герои трекового велоспорта – спринтеры и темповики, чьи победы прославляют Беларусь на международной арене. 

Как тренируются звёзды трекового велоспорта? Узнали, как проходит их день -2

Артем Зайцев, спортсмен национальный команды Беларуси по велоспорту:
Я занимаюсь спринтом. Спринт состоит из нескольких направлений. Гонка Кейрин, командный спринт и гит. Спринт – из квалификационных заездов на время 200 метров с ходу. Гонка Кейрин – это когда шесть кругов дается всего, три из них разгоняет нас мотор, мотоцикл, потом три круга дается на то, чтобы гонщики уже между собой распределили места. Есть еще командный вид – это командный спринт называется: три человека стартуют с места, каждый круг дается смена, финиш по третьему гонщику.

Как тренируются звёзды трекового велоспорта? Узнали, как проходит их день -4

Что делает трековый велоспорт таким зрелищным? Разнообразие дисциплин. Среди них – Кейрин, гит на 1000 метров и омниум: комбинация четырех гонок за день, где важны и скорость, и тактика. Также популярен Мэдисон: парная гонка на четыре километра с передачей эстафеты в движении. 

Как тренируются звёзды трекового велоспорта? Узнали, как проходит их день -6

Полина Конрад, спортсмен национальный команды Беларуси по велоспорту:
Тренируемся мы регулярно, очень много как на треке, так и на шоссе, так и тренажерный зал, просто ОФП у нас есть. Если брать тренировки на шоссе, то это длинные. Иногда интенсивными бывают, какие-то работы добавляются, на треке – более короткие тренировки, но более интенсивные. Ну, и тренажерный зал, чтобы поддерживать форму, прокачивать силу.

Подробности в видео

# Спорт Беларуси # Велоспорт # Белорусские спортсмены

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