Как тренируются звёзды трекового велоспорта? Узнали, как проходит их день

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ. Познакомьтесь, герои трекового велоспорта – спринтеры и темповики, чьи победы прославляют Беларусь на международной арене.

Артем Зайцев, спортсмен национальный команды Беларуси по велоспорту:

Я занимаюсь спринтом. Спринт состоит из нескольких направлений. Гонка Кейрин, командный спринт и гит. Спринт – из квалификационных заездов на время 200 метров с ходу. Гонка Кейрин – это когда шесть кругов дается всего, три из них разгоняет нас мотор, мотоцикл, потом три круга дается на то, чтобы гонщики уже между собой распределили места. Есть еще командный вид – это командный спринт называется: три человека стартуют с места, каждый круг дается смена, финиш по третьему гонщику.

Что делает трековый велоспорт таким зрелищным? Разнообразие дисциплин. Среди них – Кейрин, гит на 1000 метров и омниум: комбинация четырех гонок за день, где важны и скорость, и тактика. Также популярен Мэдисон: парная гонка на четыре километра с передачей эстафеты в движении.