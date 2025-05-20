Уголок Японии в ботаническом саду! Показываем самое инстаграмное место этой весны
Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.
Столичный дзен! Дарим билет в страну Восходящего солнца. В ботаническом саду появился кусочек чарующей Японии. Экзотическая сказка стала самым инстаграмным местом этой весны. Сюда приходят за балансом и фееричными кадрами. Идея родилась у ландшафтного архитектора Галины Валицкой. Вдохновила выставка «Экспо-90», которая была посвящена садам и паркам мира. Кто бы мог подумать, что спустя 30 лет мечта станет явью...
Галина Валицкая, архитектор Центрального ботанического сада НАН Беларуси:
Реализация началась два года назад, когда уже пошел процесс строительства. Наши чертежи попали на доработку к проектировщикам, которые сделали уникальные чертежи-конструкции этого чайного павильона, который как будто парит над этой площадкой. Крыша покрыта дранкой, или гонтом. Брались в основу и китайские, и японские кровли. В чем трудность? Дело в том, что наш регион – это пятая климатическая зона, а растения, которые здесь представлены, – это растения Юго-Восточной флоры и Дальнего Востока, это чаще всего девятая климатическая зона, поэтому нужно было серьезный научный поиск провести, чтобы отобрать нужные растения. Сегодня мы посадили порядка 320-340 растений.
Чудо ландшафтной мысли! Что может быть прекраснее, чем оказаться в долине сакуры. Здесь высадили целую аллею. Следующей весной от фантастических видов расцветет душа. Порадует также лиственница японская, магнолии, китайский можжевельник, рододендроны, азалии, гортензии.
Подробности в видео.