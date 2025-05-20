Уголок Японии в ботаническом саду! Показываем самое инстаграмное место этой весны

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Столичный дзен! Дарим билет в страну Восходящего солнца. В ботаническом саду появился кусочек чарующей Японии. Экзотическая сказка стала самым инстаграмным местом этой весны. Сюда приходят за балансом и фееричными кадрами. Идея родилась у ландшафтного архитектора Галины Валицкой. Вдохновила выставка «Экспо-90», которая была посвящена садам и паркам мира. Кто бы мог подумать, что спустя 30 лет мечта станет явью...