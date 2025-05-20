Трендовые мелодии в исполнении цимбал. Белоруска играет хиты и набирает миллионы просмотров в соцсетях

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ. Саундтреки из кино, современные хиты и трендовые мелодии в исполнении цимбалисток вызывают удивление и восторг. Еще бы, ведь мы привыкли, что на этом музыкальном инструменте чаще играют классику или народные произведения.

Ольга Сержанкова, артистка Национального академического народного оркестра им. И. Жиновича Белорусской государственной филармонии:

На цимбалах можно играть абсолютно любую музыку. Нет границ. Тут главное – подобрать звук, настроение – и в путь. Знакомьтесь, этот виртуоз – Ольга Сержанкова. Артистка Национального академического народного оркестра имени Жиновича Белгосфилармонии. Ее путь в мир музыки, как и у большинства, начинался с обычной музыкальной школы в Пинске. Причем поначалу играть девочка мечтала на фортепиано, но предложили ей цимбалы. Уже через несколько лет она поняла, что свяжет с ними свою жизнь. Ольга Сержанкова:

Учительница начала говорить моей маме, что быть музыкантом – хорошая профессия, быть учителем музыкальной школы – уважаемая профессия. Нужно рассмотреть, у девочки получается. Пусть идет в колледж.