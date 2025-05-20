Трендовые мелодии в исполнении цимбал. Белоруска играет хиты и набирает миллионы просмотров в соцсетях
Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.
Саундтреки из кино, современные хиты и трендовые мелодии в исполнении цимбалисток вызывают удивление и восторг. Еще бы, ведь мы привыкли, что на этом музыкальном инструменте чаще играют классику или народные произведения.
Ольга Сержанкова, артистка Национального академического народного оркестра им. И. Жиновича Белорусской государственной филармонии:
На цимбалах можно играть абсолютно любую музыку. Нет границ. Тут главное – подобрать звук, настроение – и в путь.
Знакомьтесь, этот виртуоз – Ольга Сержанкова. Артистка Национального академического народного оркестра имени Жиновича Белгосфилармонии. Ее путь в мир музыки, как и у большинства, начинался с обычной музыкальной школы в Пинске. Причем поначалу играть девочка мечтала на фортепиано, но предложили ей цимбалы. Уже через несколько лет она поняла, что свяжет с ними свою жизнь.
Ольга Сержанкова:
Учительница начала говорить моей маме, что быть музыкантом – хорошая профессия, быть учителем музыкальной школы – уважаемая профессия. Нужно рассмотреть, у девочки получается. Пусть идет в колледж.
И Ольга последовала совету педагога, поступив сначала в Гродненский музыкальный колледж, а после его окончания – в консерваторию, ныне Белорусскую академию музыки. Итого училась…
Ольга Сержанкова:
Семнадцать лет. Восемь лет музыкальной школы, четыре года колледжа и пять лет консерватории.
И все это для того, чтобы попасть в один из выдающихся коллективов филармонии, старейший в Беларуси – Национальный академический народный оркестр имени Жиновича. В 2025 году он отметил 95-летие. О нем Ольга услышала впервые еще в детстве и целенаправленно шла к мечте.
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