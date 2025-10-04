Год благоустройства в действии: команда СТВ и волонтёры навели порядок в одном из дворов Минска

2025-й – Год благоустройства в Беларуси. Время создавать красоту вокруг. В нашей рубрике на СТВ – реальные истории людей, которые не ждут изменений, а делают их своими руками. Вы увидите, как даже небольшие усилия меняют пространство: ухоженные скверы, цветущие клумбы, обновленные детские площадки и комфортные общественные зоны.

Диана Головач, корреспондент:

Мы находимся в одном из дворов столицы с интересным названием – Московский. Здесь студенты и местные жители активно помогают коммунальщикам благоустраивать территорию. Расскажите, какой фронт работы у нас на сегодня?

Анастасия Шкрылева, заместитель директора по благоустройству ЖКХ Советского района Минска:

У нас сегодня запланированы работы по уборке дорожек и газонов от листвы с последующей ее погрузкой.

– Отлично. Наша съемочная группа с удовольствием вам в этом поможет.