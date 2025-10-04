Год благоустройства в действии: команда СТВ и волонтёры навели порядок в одном из дворов Минска
2025-й – Год благоустройства в Беларуси. Время создавать красоту вокруг. В нашей рубрике на СТВ – реальные истории людей, которые не ждут изменений, а делают их своими руками. Вы увидите, как даже небольшие усилия меняют пространство: ухоженные скверы, цветущие клумбы, обновленные детские площадки и комфортные общественные зоны.
«Берись за дело и действуй!»
Диана Головач, корреспондент:
Мы находимся в одном из дворов столицы с интересным названием – Московский. Здесь студенты и местные жители активно помогают коммунальщикам благоустраивать территорию. Расскажите, какой фронт работы у нас на сегодня?
Анастасия Шкрылева, заместитель директора по благоустройству ЖКХ Советского района Минска:
У нас сегодня запланированы работы по уборке дорожек и газонов от листвы с последующей ее погрузкой.
– Отлично. Наша съемочная группа с удовольствием вам в этом поможет.
Оксана Бесько, директор Минского государственного финансово-экономического колледжа, депутат Минского городского Совета депутатов:
Здесь участвуют в уборке территории учащиеся Минского государственного финансово-экономического колледжа. Я, как депутат Мингорсовета, предложила такую инициативу в нашем районе, и поддержали другие депутаты о создании волонтерских отрядов. Указом Президента объявлен Год благоустройства, и там было сказано, что нужно активизировать работу волонтерских отрядов.
Оксана Бесько:
Это не разовое такое мероприятие. Весной мы помогали также убирать территорию, летом помогали убирать цветники. У нас в районе очень много пожилых людей, которые когда-то обустроили палисаднички, цветочки, а сейчас, наверное, не совсем физически уже могут за ними ухаживать. Наши учащиеся, члены волонтерского отряда, как раз и помогали летом приводить в порядок эти цветники. Сейчас мы понимаем, хотя официально субботники не начались, но уже листва желтая – пора приниматься за работу.
Подробности в видео.