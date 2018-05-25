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Танцы, йога, настольные игры, садоводство. В Партизанском районе Минска откроется уникальный парк для пенсионеров

25 мая 2018 12:39
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Диана Галех, корреспондент СТВ:
Совсем скоро на этом месте появится уникальный терапевтический парк. А пока волонтеры и неравнодушные люди сейчас активно работают над его благоустройством. 

Танцы, йога, настольные игры, садоводство. В Партизанском районе Минска откроется уникальный парк для пенсионеров-1

В зеленой зоне между переулком Клумова и водным каналом можно увидеть небольшую площадку. Она специально разработана для активного отдыха пенсионеров. 

Танцы, йога, настольные игры, садоводство. В Партизанском районе Минска откроется уникальный парк для пенсионеров-4

Оксана Дуденас, главный специалист Минской городской организации Белорусского Общества Красного Креста: 
В Партизанском районе проживает большое количество людей пожилого возраста и, собственно, в крови белорусов – работать с землей. Поэтому посетила идея сделать такого рода парк для людей пожилого возраста, у которых нет возможности поработать с землей где-то за городом.   

Танцы, йога, настольные игры, садоводство. В Партизанском районе Минска откроется уникальный парк для пенсионеров-7

Парк получил название терапевтический. И не зря. Здесь можно будет не только отдохнуть и расслабиться, но и активно потрудиться. К примеру, заняться садоводством и огородничеством.

Танцы, йога, настольные игры, садоводство. В Партизанском районе Минска откроется уникальный парк для пенсионеров-10

Оксана Дуденас:
Здесь будут грядки, на которых люди пожилого возраста могут выполнять посильные физические работы. Планируется установка высоких клумб для того, чтобы люди пожилого возраста могли без ущерба для собственного здоровья обрабатывать растения. Это будут цветы, возможно, лекарственные травы.

Танцы, йога, настольные игры, садоводство. В Партизанском районе Минска откроется уникальный парк для пенсионеров-13

А еще пожилые люди в тени ветвистых деревьев смогут разнообразить свой досуг: потанцевать, заняться йогой, научиться скандинавской ходьбе, сыграть в напольные и настольные игры.

Танцы, йога, настольные игры, садоводство. В Партизанском районе Минска откроется уникальный парк для пенсионеров-16

Танцы, йога, настольные игры, садоводство. В Партизанском районе Минска откроется уникальный парк для пенсионеров-18

Альбине Ивановне – 78. Но бодрая и активная женщина без дела сидеть не любит. Вот и сейчас она вместе с единомышленницами решила помочь в благоустройстве терапевтического парка. А как же? Открытия площадки для отдыха пенсионеры ждали давно. 

Альбина Пожаева:
Мы здесь будем заниматься, будем вовлекать пенсионеров, чтобы не было у людей депрессии, чтобы не было у них скуки. 

Танцы, йога, настольные игры, садоводство. В Партизанском районе Минска откроется уникальный парк для пенсионеров-21

Терапевтические парки сейчас появляются в разных точках мира. К примеру, самый масштабный подобный сквер находится в Сингапуре. При планировке площадки учитывали потребности пожилых посетителей, которые перенесли инсульт. Лучшие архитектурные и дизайнерские решения постарались воплотить и в минском парке. 

Танцы, йога, настольные игры, садоводство. В Партизанском районе Минска откроется уникальный парк для пенсионеров-24

Танцы, йога, настольные игры, садоводство. В Партизанском районе Минска откроется уникальный парк для пенсионеров-26

Оксана Дуденас:
Движение – это жизнь. Тут прекрасное место, тут замечательная парковая зона. Активная физическая нагрузка – это только ради здоровья. 

Танцы, йога, настольные игры, садоводство. В Партизанском районе Минска откроется уникальный парк для пенсионеров-29

Обустройство такой зоны отдыха – во многом заслуга волонтеров проекта. Элементы декора изготавливали самостоятельно из подручных материалов. Увидеть, как все будет выглядеть в итоге, можно совсем скоро. На днях парк встретит своих первых посетителей.  

Танцы, йога, настольные игры, садоводство. В Партизанском районе Минска откроется уникальный парк для пенсионеров-32

# Пенсионеры # общество # Диана Галех # Оксана Дуденас # Алла Бровцына # Альбина Пожаева # Фотофакт # Места отдыха

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