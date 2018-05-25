Танцы, йога, настольные игры, садоводство. В Партизанском районе Минска откроется уникальный парк для пенсионеров

Диана Галех, корреспондент СТВ:

Совсем скоро на этом месте появится уникальный терапевтический парк. А пока волонтеры и неравнодушные люди сейчас активно работают над его благоустройством.

В зеленой зоне между переулком Клумова и водным каналом можно увидеть небольшую площадку. Она специально разработана для активного отдыха пенсионеров.

Оксана Дуденас, главный специалист Минской городской организации Белорусского Общества Красного Креста:

В Партизанском районе проживает большое количество людей пожилого возраста и, собственно, в крови белорусов – работать с землей. Поэтому посетила идея сделать такого рода парк для людей пожилого возраста, у которых нет возможности поработать с землей где-то за городом.

Парк получил название терапевтический. И не зря. Здесь можно будет не только отдохнуть и расслабиться, но и активно потрудиться. К примеру, заняться садоводством и огородничеством.

Оксана Дуденас:

Здесь будут грядки, на которых люди пожилого возраста могут выполнять посильные физические работы. Планируется установка высоких клумб для того, чтобы люди пожилого возраста могли без ущерба для собственного здоровья обрабатывать растения. Это будут цветы, возможно, лекарственные травы.

А еще пожилые люди в тени ветвистых деревьев смогут разнообразить свой досуг: потанцевать, заняться йогой, научиться скандинавской ходьбе, сыграть в напольные и настольные игры.

Альбине Ивановне – 78. Но бодрая и активная женщина без дела сидеть не любит. Вот и сейчас она вместе с единомышленницами решила помочь в благоустройстве терапевтического парка. А как же? Открытия площадки для отдыха пенсионеры ждали давно. Альбина Пожаева:

Мы здесь будем заниматься, будем вовлекать пенсионеров, чтобы не было у людей депрессии, чтобы не было у них скуки.

Терапевтические парки сейчас появляются в разных точках мира. К примеру, самый масштабный подобный сквер находится в Сингапуре. При планировке площадки учитывали потребности пожилых посетителей, которые перенесли инсульт. Лучшие архитектурные и дизайнерские решения постарались воплотить и в минском парке.

Оксана Дуденас:

Движение – это жизнь. Тут прекрасное место, тут замечательная парковая зона. Активная физическая нагрузка – это только ради здоровья.