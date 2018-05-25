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«За этим будущее». В Минске проходит финал XI конкурса Social Weekend

25 мая 2018 09:56
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Новости Беларуси. Сделаем мир лучше. Под таким девизом в Минске проходит финал XI конкурса социальных проектов Social Weekend. За право воплотить свою идею в жизнь борются 16 команд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«За этим будущее». В Минске проходит финал XI конкурса Social Weekend-1

Задача – предложить новые подходы в решении важных проблем общества. Регистрация проходила по семи направлениям: медицина, наука, культура и искусство, экология, инфраструктура, дети и родители, а также IT-проекты.

«За этим будущее». В Минске проходит финал XI конкурса Social Weekend-4

Жанна Стативко, член постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси по труду и социальным вопросам:
Social Weekend – конкурс социальных проектов, тот, который действительно нужен нашему обществу, проекты нужны. Их нужно масштабировать, развивать, поддерживать. Потому что за этим будущее. Социальное предпринимательство в нашей стране необходимо развивать, изучать возможность его законодательного закрепления для решения социальных проблем и для улучшения качества жизни.

«За этим будущее». В Минске проходит финал XI конкурса Social Weekend-7

В течение двух месяцев команды прошли обучение: от поиска креативных решений до управления проектами, а также ознакомились с юридическими нюансами. На воплощение идей финалистам будет оказана спонсорская поддержка.

«За этим будущее». В Минске проходит финал XI конкурса Social Weekend-10

# Социальная помощь # общество # Жанна Стативко # Фотофакт

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