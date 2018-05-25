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Водителей, не выполняющих требование акции «Внимание – дети!», будут штрафовать

25 мая 2018 08:19
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Новости Беларуси. Время включенных фар. 25 мая водителям придётся следить за тем, чтобы ближний свет всегда горел во время движения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Водителей, не выполняющих требование акции «Внимание – дети!», будут штрафовать-1

Это обязательное условие акции «Внимание – дети!», которая продлится по 5 июня. Это ежегодное мероприятие, связанное с окончанием учебного года и началом летних каникул.

Водителей, не выполняющих требование акции «Внимание – дети!», будут штрафовать-4

Водителей, которые не выполнят это требование, ждет штраф до двух базовых величин – до 49 рублей.

# Дети и родители # общество # Фотофакт

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