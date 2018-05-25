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Первый белорусский форум-фестиваль «Кому за...» стартует 25 мая в Минске

25 мая 2018 08:28
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Новости Беларуси. Площадка, которая объединит интересы людей, «Кому за...», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первый белорусский форум-фестиваль «Кому за...» стартует 25 мая в Минске-1

Первый белорусский форум-фестиваль университетов третьего возраста стартует 25 мая в Минске. Его участники – авторитетные специалисты в области социальных вопросов – выскажут свои предложения по улучшению качества жизни пожилых людей. Гости форума также обсудят возможности сотрудничества между организациями, которые занимаются образованием взрослых. Запланирован ряд мастер-классов, презентаций, выставок. В завершение форума участников ждет праздничный гала-концерт.

# Социальная помощь # общество # Фотофакт

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