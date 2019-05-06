«Танцевать будем, на коне кататься»: зачем белорусы ходят на ЗОЖ-фесты

Новости Беларуси. Мастер-класс по воркауту, кулинарный батл по здоровому питанию, эстафеты и полеты на самолете. Фестиваль активного образа жизни в эти выходные развернулся в музее архитектуры и быта в деревне Озерцо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Праздник спорта объединил более 2000 минчан. О том, как проходил семейный фестиваль ЗОЖ-культуры – корреспондент Наталия Шеметова.

Получилось все супер. Очень интересно, ярко, мне понравилась программа, которую предоставляют организаторы.

Мы любим активный образ жизни, здоровую пищу, здоровый свежий воздух.

Много выходных дома с детьми тяжело просидеть, поэтому любая возможность – на свежий воздух. Сейчас спать ляжет и будет спать, а мы танцевать будем, на коне кататься.

Территория музея архитектуры и быта в деревне Озерцо на один день превратилась в семейную площадку для любителей активного отдыха с множеством развлечений. Кто-то искал путь к самопознанию на мастер-классе по йоге, а кто-то стал очевидцем проявления богатырской силы.

С легкостью и скромной улыбкой самый сильный человек нашей страны Александр Курак по прозвищу Солигорский Медведь протащил в связке четыре автомобиля, в салоне которых были гости праздника.

Общий вес как оказалось посильной ноши – около 10 тонн. И это выступление совсем не ради рекордов.

Александр Курак, мастер спорта международного класса:

Это более показательное шоу, чтобы люди привлекались к спорту, здоровому образу жизни, становились сильнее. В Беларуси очень хорошая обстановка, сейчас люди больше начали заниматься спортом, следить за собой, за своей фигурой, здоровьем.

Свои силы и возможности могли проявить и участники фестиваля. Вес оказался посильным. Правда, не обошлось и без помощи двигателя.

– Каково это – почувствовать себя силачом?

– Ощущения непередаваемые. Это замечательно. Во-первых, понять саму технику. Как это делается мы, к сожалению, узнали только в конце. Если бы не погода, думаю, здесь было бы настроения и народу гораздо больше. Праздник – помимо того, что он удался – был бы еще более презентабельным и ярким.

Оригинальный формат и экстремальные развлечения увлекли гостей всех возрастов: жизнь кипела на воркаут площадках, немало участников собрали турниры по лазертагу, кроссфиту и даже по единоборствам.

Наталия Шеметова, СТВ:

Почувствовать себя настоящей грацией и примерить пуанты в такой импровизированной балетной студии смог каждый желающий. Выучить несколько па под руководством опытных педагогов не составляет никакого труда.

В 2019 году фестиваль значительно увеличил масштабы: в нем приняли участие около 500 спортсменов и почти 2000 минчан. Даже пасмурная погода не омрачила атмосферу праздника, и это еще одно доказательство того, что спорт и здоровый образ жизни – визитная карточка жителей нашей страны.

Марина Лисанская, ведущая фестиваля «ЗОЖ-фест»:

Если в прошлом году нам повезло с погодой, в этом мы видим, что даже братья Казаковы тучи не развели руками. Но, не смотря на это, мы нашли своего зрителя, свою аудиторию. Особенно родители с детьми, которые заинтересованы в здоровом образе жизни и посетили наш фестиваль.