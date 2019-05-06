«Помогают обычные люди»: поисково-спасательные отряды Беларуси 6 мая провели учения

Новости Беларуси. Более 200 человек прочесывали лес возле водохранилища в Молодечненском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Волонтеры учились ориентироваться на местности, прошли обучение по поиску людей на суше и в воде. Примечательно, что добровольцы отрабатывали все возможные варианты спасательных операций в условиях максимально приближенных к реальности и днем, и ночью. По легенде три человека не вернулись домой поздним вечером. В результате спецоперации «заблудившиеся» были спасены.

Кристина Крук, организатор, координатор лесного поиска:

Помогают обычные люди, такие, как мы с вами, студенты, люди абсолютно разных профессий. Нет ограничений, разве что только по возрасту, потому что мы до 18 лет не берем – детей, подростков – в лес. Только если под присмотром родителей и под их ответственность. А так это обычные люди, которые желают помочь.

Сергей Ковган, руководитель поисково-спасательного отряда «Ангел»:

Милиция всегда задействовала граждан для оказания помощи в поиске без вести пропавших. Это местные жители, лесники, егеря, охотники, родственники пропавших людей, которые активно принимают участие в поиске своих близких. А мы лишь как поисковые волонтерские отряды по всей Республике Беларусь призваны, скажем так, подготовить людей. Подготовить их специально, узкопрофильно к оказанию помощи такого рода.