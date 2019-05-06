«Главный ресурс – это время»: что делать, если пропал человек

Новости Беларуси. Поисково-спасательные отряды Беларуси 6 мая провели учения. Более 200 человек прочесывали лес возле водохранилища в Молодечненском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Волонтеры учились ориентироваться на местности, прошли обучение поиску людей на суше и в воде. Примечательно, что добровольцы отрабатывали все возможные варианты спасательных операций в условиях, максимально приближенных к реальности и днем, и ночью. Примерить на себя роль спасателя решила и наш корреспондент Вероника Гришкова.

Уважаемые участники учений, у нас находится в закладке человек в лесу. Ему холодно, он очень сильно мерзнет.

Дождь или снег, ночь или день, для волонтеров поисково-спасательных отрядов значения не имеет. Они понимают, что в случаях с потерявшимися счет идет на минуты. Любая заминка может стоить человеку жизни. Потому обычно собрать группу удается буквально за пару часов, несмотря на то, что у всех волонтеров есть основное место работы. Координатор лесного поиска: «Нет ограничений, разве что только по возрасту»

Вероника Гришкова, СТВ:

Волонтеры надевают яркие жилеты, выстраиваются на расстоянии вытянутой руки и слушают четкие указания координатора, чтобы и самим не потеряться в лесу.

Координатор лесного поиска Антон Галкин – один из старожилов отряда – говорит, что такого еще не случалось, чтобы потерялся кто-то из своих. Если кому-то нужна передышка или время для осмотра завалов, останавливается вся группа. После команды все идут дальше.

Антон Галкин, координатор лесного поиска:

Перед тем, как вы собираетесь идти в лес, обязательно зарядите мобильный телефон, проинформируйте своих близких, куда вы собираетесь идти. Возьмите с собой запас еды и воды. И самое главное – наденьте яркую одежду. Так нам будет проще вас найти в случае чрезвычайной ситуации.

Так прочесывается каждый метр. На квадрат 500х500 уйдет примерно полчаса. Задействуют в поиске и четвероногих спасателей. Они тоже сейчас проходят подготовку.

Анастасия Веркеева, волонтер:

Мы в прошлом году решили себя попробовать. У нас получилось, мы нашли на учениях человека. Решили развивать это направление дальше. Я считаю, это очень полезный навык. Каждый может приехать со своей абсолютно любой собакой и попробовать на учениях найти человека.

Но не везде можно пройти, да и площади поиска увеличиваются каждый час с момента исчезновения в геометрической прогрессии. Потому иногда эффективнее работать техникой.

Эльвиру Михайловну уже отчаялись найти живой. Родственники к волонтерам обратились на второй день после пропажи. Беспилотник нашел ее через несколько часов. Прибор обследовал поле и принес фото, на одном из которых был виден лежащий в траве человек.

Сергей Ковган, руководитель поисково-спасательного отряда «Ангел»:

У нас есть возможность автономно выезжать и находиться на месте, дислоцироваться длительное время без, в общем-то, вспомогательной какой-то силы.

Если человек все же пропал, специалисты просят обращаться в милицию. Без заявления в органы волонтеры не могут начать поиски. Чем быстрее забьешь тревогу, тем больше вероятность найти пропавшего живым.

Кристина Крук, организатор, координатор лесного поиска:

Это большое заблуждение, никакие трое суток ждать не надо. Если вы понимаете, что с вашим близким что-то произошло, главный ресурс – это время. Конечно, вы обращаетесь в милицию с заявлением о пропаже человека, и у вас обязаны принять его.

Но чудо случается не всегда. В сентябре 2017 вся Беларусь вышла на поиски Максима Мархалюка. 2000 человек – добровольцев, сотрудников МЧС, МВД, милиции – ежедневно прочесывали лес. Это была самая массовая в истории страны поисково-спасательная операция. Увы, ребенка разыскивают до сих пор.

Сергей Ковган:

Приблизительно до 7-8 суток поисково-спасательные мероприятия проводятся при поиске живого человека. А дальше, если результата нет, они переходят в поисковые мероприятия и не прекращаются до тех пор, пока человек не будет найден.