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Таможня Беларуси пополнила годовой бюджет на более чем 10,5 млрд рублей

26 января 2022 13:21
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Новости Беларуси. Белорусская таможня пополнила годовой бюджет на более чем 10,5 миллиардов рублей. Сумма выросла по сравнению с 2020 годом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Результаты ведомство улучшило даже в условиях санкций и различных барьеров со стороны сопредельных европейских государств.

Таможня Беларуси пополнила годовой бюджет на более чем 10,5 млрд рублей-1

Как рассказали в таможенном комитете, особенно затруднительно работать на польском и литовском направлениях, поскольку сейчас на белорусско-польской границе открыты лишь два пункта из пяти. Что касается Литвы, то один из важных ее пунктов пропуска «Мядининкай» уже длительное время находится на ремонте.

Таможня Беларуси пополнила годовой бюджет на более чем 10,5 млрд рублей-4

С коллегами из сопредельных стран не раз проводили переговоры, в том числе и по линии МИД. Однако соседи продолжают прикрываться COVID-19, мигрантами и политикой. Тем не менее грузопоток растет. Так, за 2021 год через границу проследовало порядка 2,5 миллионов грузовых машин.

Владимир Орловский: «Несмотря на санкции, таможенные платежи поступают успешно». Подробнее здесь.

# Таможня Беларуси # общество # Фотофакт

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