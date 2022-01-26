Таможня Беларуси пополнила годовой бюджет на более чем 10,5 млрд рублей

Новости Беларуси. Белорусская таможня пополнила годовой бюджет на более чем 10,5 миллиардов рублей. Сумма выросла по сравнению с 2020 годом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Результаты ведомство улучшило даже в условиях санкций и различных барьеров со стороны сопредельных европейских государств.

Как рассказали в таможенном комитете, особенно затруднительно работать на польском и литовском направлениях, поскольку сейчас на белорусско-польской границе открыты лишь два пункта из пяти. Что касается Литвы, то один из важных ее пунктов пропуска «Мядининкай» уже длительное время находится на ремонте.