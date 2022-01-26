Таможня Беларуси пополнила годовой бюджет на более чем 10,5 млрд рублей
Новости Беларуси. Белорусская таможня пополнила годовой бюджет на более чем 10,5 миллиардов рублей. Сумма выросла по сравнению с 2020 годом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Результаты ведомство улучшило даже в условиях санкций и различных барьеров со стороны сопредельных европейских государств.
Как рассказали в таможенном комитете, особенно затруднительно работать на польском и литовском направлениях, поскольку сейчас на белорусско-польской границе открыты лишь два пункта из пяти. Что касается Литвы, то один из важных ее пунктов пропуска «Мядининкай» уже длительное время находится на ремонте.
С коллегами из сопредельных стран не раз проводили переговоры, в том числе и по линии МИД. Однако соседи продолжают прикрываться COVID-19, мигрантами и политикой. Тем не менее грузопоток растет. Так, за 2021 год через границу проследовало порядка 2,5 миллионов грузовых машин.
Владимир Орловский: «Несмотря на санкции, таможенные платежи поступают успешно». Подробнее здесь.