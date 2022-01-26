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Кухарев: Минск нуждается в высокотехнологичных производствах, это очень важно для города

26 января 2022 10:58
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Новости Беларуси. В Минском городском технопарке появились новые площади для резидентов. 26 января их торжественно открыли после реконструкции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Кухарев: Минск нуждается в высокотехнологичных производствах, это очень важно для города-1

Обновление позволило значительно улучшить условия для разработчиков и производителей.  

Кухарев: Минск нуждается в высокотехнологичных производствах, это очень важно для города-4

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:
Дальше будем работать над тем, чтобы создавать все необходимые условия для строительства новых предприятий с инновационными технологиями. Я думаю, что это очень важно для города, потому что город нуждается в высокотехнологичных производствах. А они, конечно же, дают новые рабочие места, хорошую заработную плату и налоги в городской бюджет.  

Сегодня Минский городской технопарк – крупнейший в Беларуси. Выручка резидентов в 2021 году составила 110 миллионов рублей.  

Кухарев: Минск нуждается в высокотехнологичных производствах, это очень важно для города-7

Директор Минского городского технопарка: компании у нас проходят через сито отбора и пользуются налоговыми льготами. Подробнее здесь.  

# Технологии # общество # Владимир Кухарев # Фотофакт

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