Кухарев: Минск нуждается в высокотехнологичных производствах, это очень важно для города

Новости Беларуси. В Минском городском технопарке появились новые площади для резидентов. 26 января их торжественно открыли после реконструкции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Минском городском технопарке появились новые площади для резидентов. 26 января их торжественно открыли после реконструкции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Обновление позволило значительно улучшить условия для разработчиков и производителей.
Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:
Дальше будем работать над тем, чтобы создавать все необходимые условия для строительства новых предприятий с инновационными технологиями. Я думаю, что это очень важно для города, потому что город нуждается в высокотехнологичных производствах. А они, конечно же, дают новые рабочие места, хорошую заработную плату и налоги в городской бюджет.
Сегодня Минский городской технопарк – крупнейший в Беларуси. Выручка резидентов в 2021 году составила 110 миллионов рублей.
Директор Минского городского технопарка: компании у нас проходят через сито отбора и пользуются налоговыми льготами. Подробнее здесь.