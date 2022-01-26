Директор Минского городского технопарка: компании у нас проходят через сито отбора и пользуются налоговыми льготами

Новости Беларуси. В Минском городском технопарке появились новые площади для резидентов. 26 января их торжественно открыли после реконструкции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Обновление позволило значительно улучшить условия для разработчиков и производителей.

Сегодня парк насчитывает пять зданий. Одно из них возведено с нуля, остальные реконструированы. Сам парк создан в 2011 году для оказания поддержки предприятиям с инновационной продукцией. На площадке располагается 45 компаний-резидентов.

Владимир Давидович, директор Минского городского технопарка:

К нам такие компании приходят, они проходят через сито отбора. У нас есть экспертный совет, который выносит решения о том, можно ли компаниям поступать в технопарк. Затем, придя к нам, они пользуются небольшими налоговыми льготами. Для них налог на прибыль оплачивается по ставке 10 %. Общий порядок – 18 %. Получают площади современные, полностью готовые к производству или разработкам. Им не надо на каких-то стартовых этапах вкладываться в ремонт стен, смотреть, чтобы не текли крыши, чтобы функционировал лифт, чтобы было отопление. Здесь комфортно, удобно, и они могут сосредоточиться на своих разработках.

Сегодня Минский городской технопарк – крупнейший в Беларуси. Выручка резидентов в 2021 году составила 110 миллионов рублей.