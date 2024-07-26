Там жить невыносимо! Истории простых украинцев, бежавших от войны

Мы собрали эти истории, чтобы их услышали и вы. Репортаж Кристины Протосовицкой.

В Брест снова прибывают вынужденные мигранты из Украины. Только за эту неделю в приграничном городе встретили и разместили более 20 человек, в основном это семьи с детьми и пожилыми людьми, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С начала военного конфликта Брестская областная организация Красного Креста уже поддержала 4941 гражданина Украины, они выбрали нашу страну как островок стабильности и безопасности. В их монологах вся правда об украинской реальности, которая пробирает до мурашек.

В этом хрупком силуэте – мама двоих детей, третий должен появиться на свет меньше чем через два месяца. Ради его мирного будущего семья спустя 10 лет конфликта решилась уехать в Беларусь из Донецкой области. Нас просят не показывать лиц и не называть имен. В Украине остался муж и отец, родные боятся за его жизнь.

Невыносимо, это постоянные обстрелы, это прилеты. Плюс еще наши военные украинские очень поспособствовали этому. Там жить невыносимо. Законы такие – людей на улице гребут. У меня муж не мог выйти спокойно на улицу, пройтись в магазин, это было страшно. Мы решили, так больше продолжаться не может.

На пути в Беларусь семью отговаривали от переезда, а с польской стороны устрашали, мол, белорусские пограничники украинцев вовсе не пропускают.

Оставаться в Польше – это языковой барьер. Польского мы не знаем. Это очень трудно для них будет. Отговаривали. Но мы были настроены на то, что мы едем именно сюда. «Вас даже на границе не пустят, украинцев не пускают, вам надо будет обратно возвращаться». Нас очень хорошо встретили, нам очень помог Красный Крест.