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Как спасатели контролируют ход уборочной? Отправились в рейд с сотрудниками МЧС

26 июля 2024 16:44
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Убрать быстро и без потерь. На селекторном совещании в минувшую пятницу, 19 июля, Александр Лукашенко назвал ключевые аспекты и акцентировал внимание на проблемных моментах нынешней уборочной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава государства подчеркнул: нужно приложить максимальные усилия, чтобы получить хороший урожай не только колосовых, но и рапса. Аномальная жара вносит свои коррективы в трудовые будни аграриев. Непрерывную работу по обеспечению безопасности на местах уборки, переработки и хранения урожая ведут сотрудники МЧС.

Как спасатели контролируют ситуацию на полях, расскажет Александра Ходюкова.

Как спасатели контролируют ход уборочной? Отправились в рейд с сотрудниками МЧС-1

Как спасатели контролируют ход уборочной? Отправились в рейд с сотрудниками МЧС-3

На этих кадрах последствия пожара на хлебном поле около деревни Стайки Витебского района. Буквально пару дней назад здесь полыхал огонь. Сухая погода и оборвавшийся электрический провод – в считаные секунды пшеница была объята пламенем. Ликвидировать возгорание и спасти практически 120 гектаров будущего урожая удалось благодаря оперативным действиям сотрудников МЧС.

В Витебском районе работники МЧС спасли от пожара 120 гектаров пшеницы.

Как спасатели контролируют ход уборочной? Отправились в рейд с сотрудниками МЧС-6

Жара вносит свои коррективы в трудовые будни аграриев. Именно поэтому спасатели ежедневно проводят рейды с целью обеспечения пожарной безопасности на объектах уборки, переработки и хранения урожая. Объем работы большой, нагрузка соответствующая: только в северном регионе зерновые и зернобобовые культуры предстоит убрать на площади 325 тысяч гектаров. Почти на 80 гектарах горохового поля в урочище Залучье одновременно работают семь комбайнов. Несмотря на спешку, комбайнеры и агрономы к визиту сотрудников МЧС относятся с пониманием.

Как спасатели контролируют ход уборочной? Отправились в рейд с сотрудниками МЧС-9

Владимир Смирнов, главный агроном сельхозпредприятия «Мазолово»:
Сегодня обещают погоду до +30, солома сухая, небольшая какая-нибудь искра, даже луч солнца может произойти возгорание. Каждый человек должен уметь потушить или вызвать МЧС, чтобы предотвратить последствия погодных условий.

Подробности в видео.

# Уборочная кампания # общество # Александра Ходюкова

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