Как спасатели контролируют ход уборочной? Отправились в рейд с сотрудниками МЧС

Убрать быстро и без потерь. На селекторном совещании в минувшую пятницу, 19 июля, Александр Лукашенко назвал ключевые аспекты и акцентировал внимание на проблемных моментах нынешней уборочной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава государства подчеркнул: нужно приложить максимальные усилия, чтобы получить хороший урожай не только колосовых, но и рапса. Аномальная жара вносит свои коррективы в трудовые будни аграриев. Непрерывную работу по обеспечению безопасности на местах уборки, переработки и хранения урожая ведут сотрудники МЧС. Как спасатели контролируют ситуацию на полях, расскажет Александра Ходюкова.

На этих кадрах последствия пожара на хлебном поле около деревни Стайки Витебского района. Буквально пару дней назад здесь полыхал огонь. Сухая погода и оборвавшийся электрический провод – в считаные секунды пшеница была объята пламенем. Ликвидировать возгорание и спасти практически 120 гектаров будущего урожая удалось благодаря оперативным действиям сотрудников МЧС. В Витебском районе работники МЧС спасли от пожара 120 гектаров пшеницы.

Жара вносит свои коррективы в трудовые будни аграриев. Именно поэтому спасатели ежедневно проводят рейды с целью обеспечения пожарной безопасности на объектах уборки, переработки и хранения урожая. Объем работы большой, нагрузка соответствующая: только в северном регионе зерновые и зернобобовые культуры предстоит убрать на площади 325 тысяч гектаров. Почти на 80 гектарах горохового поля в урочище Залучье одновременно работают семь комбайнов. Несмотря на спешку, комбайнеры и агрономы к визиту сотрудников МЧС относятся с пониманием.